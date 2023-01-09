為航空城鋪路　機場聯外雙拓寬道路正式通車

行政院長蘇貞昌今（9）日上午前往桃園參加「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路」通車典禮，聽取簡報後致詞慰勉工程團隊辛勞，並在交通部長王國材、立法委員魯明哲、桃園市政府秘書長詹榮鋒及高公局局長趙興華等人陪同下，參加剪綵儀式，隨即於下午3時正式開放通車。
記者黃仁杰／台北報導
蘇貞昌強調，桃園航空城計畫是政府積極推動的指標型旗艦計畫，高公局已經分別於108年底及111年11月將桃園機場內航站南、北路及機場外國2主線拓寬為雙向6車道，今天國2甲通車銜接天空斷橋至台15線，未來將再由台15線延伸到西濱快速公路，加上規劃設計中的國1甲，即為桃園航空城北側聯外高速公路計畫，高公局在航空城計畫聯外道路建設的推動，可以簡單用12個字來說明「雙拓寬，接斷橋，再延長，加一條」。
該工程西側起點位於台15線，向東銜接至國道2號大園交流道，全長約2公里，採雙向4車道高架橋配置。高公局表示，為加速推動計畫展開，協調廠商在區段徵收範圍用地取得期程無法配合施工下，以租地施工方式克服用地取得難題，本工程方得以提前於春節前開放通行使用，未來大園鄉親上、下班車輛也不再需要經過大園市區慢慢排隊回堵，可以經由台15線上國2甲直接銜接至國道2號。
高公局表示，國2甲後續延伸至台61線計畫之可行性研究報告亦已於111年1月奉行政院核定，高公局正辦理規劃及環評作業中。該延伸計畫完工後，搭配已核定推動辦理的國1甲，也就是未來之桃園航空城北側聯外高速公路計畫及既有高快速公路網，將建構成大桃園地區「3縱3橫」完整高、快速公路網，滿足桃園機場及航空城長期發展衍生之交通需求，促進地方產業發展與繁榮，讓鄉親的生活品質更好。