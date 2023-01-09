柯文哲拜訪基隆市府 謝國樑：基隆升格、北市經驗是借鏡
前台北市長、民眾黨主席柯文哲今（9）日在立委邱臣遠陪同下，到基隆市政府拜訪基隆市長謝國樑，分享八年執政推動智慧城市經驗。會後謝國樑受訪時表示，要將基隆升格為直轄市，北市智慧城市經驗就是最好的借鏡；不過當媒體追問是否支持有意參選2024總統的柯文哲時，謝國則直接回說自己是國民黨的市長，會遵從黨決策，支持黨提名的候選人。
記者吳嘉億／綜合報導
柯文哲表示，基隆市政府秘書長方定安是台北市都發局副局長轉任，副市長邱佩琳則是謝國樑以前就認識，今天來拜訪老朋友加油打氣，同時分享過去在台北推動智慧城市經驗與技術。
謝國樑表示，台北市無論在推動智慧城市或是教育上，讓家長放心、孩子安心就學，都值得基隆市政府未來學習借鏡，柯市長今天分享過去八年的台北市政經驗，透過新任方秘書長過去在北市智慧城市經驗，未來能讓基隆市政、教育工作更順利、更有效率來推動。
謝國樑還表示，柯前市長提到「智慧城市」想法，能夠有助於基隆提升競爭力，電子公文的設置能夠加快行政作業流程，減少紙張的浪費；此外，超級悠遊卡過去在北市校園間推行試辦的經驗，也可以傳承給基隆，讓學生家長能夠瞭解學生上下學的時間、在校購買午餐、零食等消費行為，還能節省繳交班費所浪費的時間。