印尼漁工工會來台參訪　登船檢視台灣漁船

印尼漁工工會(SPPI)訪團來台，拜訪高雄市政府，此行目的為將和魷秋刀、鮪延繩釣2大遠洋漁業公會共同簽訂印尼漁工合作契約。陳其邁與印尼漁工工會(SPPI)顧問、曾任印尼漁業部部長的Rokhmin Dahuri及印尼漁工工會(SPPI)創始人Endroyono寒暄和致意。
記者賴正琳／綜合報導
為了保障漁工人權，美國在台協會(AIT)、行政院農業委員會漁業署、台灣區遠洋鮪延繩釣公會及印尼漁工工會(SPPI)前來高雄市前鎮漁港，登上春億6號(CT8-0150)遠洋魷釣漁船參觀，該漁船裝設有船員監控系統(Crew Guardian)，該系統與船上監視器連接，可識別並計算各船員在甲板等工作區域內的活動時數，避免超時工作。此外，當有船員遊走在甲板邊緣等危險區域或不慎遭浪擊落海時，該系統可迅速發送警報予船長知悉，這是以台灣創新科技改善漁業人權的成功範例，船主林毓志兼現任台灣區遠洋鮪延繩釣公會理事長表示，當外籍船員的工作條件確實得到保障時，台灣漁業產品才能有暢通銷售的管道。
印尼漁工工會(SPPI)是印尼政府核准設立之產業工會，該工會與國外產業團體合作，從招募、訓練、登船、返國，採取一條龍服務，我國遠洋漁業業者可透過該公會引進具專業技術性的漁業勞動人力，建立合作窗口後，能更加精進外籍船員的各項人權保障事項。
陳其邁指出，非常重視此次印尼漁工工會來訪，並表示身為海洋城市的高雄，對外籍船員友善的勞動環境，以及提升外籍船員勞動權益相關的政策與議題，一直持積極且開放的態度。
前鎮漁港為全台灣最大遠洋漁業基地，每年可為高雄帶來約280 億元的遠洋漁業產值，其中高雄籍遠洋漁船的漁獲量一直居全國之首。前鎮漁港建設專案計畫也特編列3.6億元來打造多功能船員服務中心，預計於112年2月後完工，提供更多可供船員休憩、運動、住宿、餐飲及宗教等空間，能完善漁工船員的服務環境。至於外籍漁工人權是否真正落實改善，外界都在關注成效。