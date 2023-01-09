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無作為？詐騙囚禁案嫌被輕放　金管會嚴正澄清

▲針對媒體質疑詐騙囚禁案嫌被輕放，金管會無作為，為此金管會嚴正澄清。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對媒體質疑詐騙囚禁案嫌被輕放，金管會無作為，為此金管會嚴正澄清。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

關於今（2023）年1月8日媒體報導「詐騙囚禁案嫌被輕放 金管單位作壁上觀 政府還要漠視詐團橫行？」一事，金管會今（9）日嚴正澄清，對於防制詐騙已積極進行跨部會及公私部門合作，各界如有相關建議，歡迎提出討論，不應抹煞金融部門之努力。

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有媒體報導，桃園楊梅分局破獲詐騙集團囚禁案，救出5名受害者，逮捕5名嫌犯送辦，檢方對5嫌做出輕保，甚至無保請回。報導質疑金管會彷彿事不關己，放任歹徒利用監理漏洞謀財害命。

為此，金管會進一步說明，已採取之措施如下。一、督促金融機構積極防制人頭帳戶詐騙：為積極防制詐騙集團利用人頭帳戶及網路銀行約定轉帳進行款項詐騙，金管會已督導金融機構辦理多項強化控管措施。

針對媒體報導建議銀行如發現客戶短期間密集使用自動化設備且有異常提領情形即通報警方前來處理一節，金管會前已要求金融機構納入強化異常性交易態樣之監控，以利即早發現詐騙案件。

二、要求金融機構落實臨櫃關懷提問：金管會已促請金融機構針對內政部警政署所提供之攔阻詐騙案例，強化對櫃檯行員執行臨櫃關懷提問教育訓練，以提升攔阻成效，經統計2017年1月至2022年11月金融機構因客戶臨櫃關懷提問通報警察機關，而有效防止民眾財產免遭受詐騙損失之案件計有17,119件，金額達新台幣79.18億元。

三、與執法機關密切合作：針對近期失蹤人口遭利用作為人頭帳戶之問題，金管會已經與內政部警政署召開會議研商策進作為。金管會亦將持續按行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所定方案，辦理相關防制詐騙作為，並持續與執法單位溝通擘劃相關防制詐騙作為，共同打擊犯罪。

四、加強民眾教育宣導：金管會已於官網建置金融防詐專區使民眾可獲取最新防詐騙訊息，了解如何保護自己。另針對內政部警政署加強宣導民眾慎防「假求職」、「假借貸」訊息，避免提供個人帳戶致遭利用為「人頭帳戶」之相關宣導素材，金管會也已請金融機構運用多元管道向民眾廣為宣導。



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