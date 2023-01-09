組團到高雄蓮潭賞燈享補助！觀光局加碼補助最高6千元
2023高雄燈會移師至甫升級為指定觀光地區的蓮池潭風景區，高市府觀光局局長高閔琳表示，蓮潭燈會活動可望帶來人潮和商機，除與地方團體、商家攜手合作，更宣布加碼補助全國旅行社組團來高雄賞燈、參香祈福，燈會期間一團最高可補6,000元，盼能活絡國內旅遊市場、帶動地方觀光產業，推展高雄疫後觀光經濟。
記者陳美嘉／高雄報導
針對此次補助方案，高閔琳指出，燈會期間（1/26至2/5日）只要到左營區廟宇參香、團體旅遊，並住宿高雄1夜；一團平日（周日到周四）加碼補助6,000元，假日（週五、週六及國定假日）補助5,000元，歡迎全國旅行社多多送客來高雄賞花燈、過好年。
2023高雄燈會將結合國人春節前往廟宇參香祈福之宗教傳統推展燈會觀光，觀光局力邀蓮池潭周邊包括慈濟宮、元帝廟、啟明堂、清水宮、北極玄天上帝等各大廟宇於燈會期間妝點光彩、點亮寺廟建築與廟埕，盼把全國環潭寺廟密度最高且最具建築特色的宗教傳統廟宇文化，藉燈會活動向國內外遊客推廣展現。
觀光局進一步指出，這次高雄燈會結合在地文化地景特色並呼應兔年童趣元素，除規劃兔子主題燈飾，還有更多精彩的市集及表演活動，在蓮池潭陪伴大家共度春節。詳細資訊將於近日公告於觀光局官方網站高雄旅遊網，更多旅遊資訊請上高雄旅遊網查詢。