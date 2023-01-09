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動保團體籲別讓兔年成兔災年！陳吉仲承諾指南上半年完成

▲一對未絕育的寵物兔可以在一年內交互生育上百隻，且近親繁殖容易造成兔子出現基因問題。（圖／記者許若茵攝，2023.01.09）
▲一對未絕育的寵物兔可以在一年內交互生育上百隻，且近親繁殖容易造成兔子出現基因問題。（圖／記者許若茵攝，2023.01.09）

記者許若茵／台北報導

2023年邁入兔年，吸引部分民眾想要養兔討吉利，然而兔子雖然價格便宜、容易取得，但若飼主未做好準備，也可能對兔子造成傷害。今（9）日社團法人台灣愛兔協會與台灣動物保護行政監督聯盟及跨黨派立委提出十大呼籲，希望全民共同努力，別讓兔年成為兔子的受災年。

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兔年到來，可愛的寵物兔相當吸引大眾目光，兔子價格便宜，取得也容易，讓許多民眾萌生養兔的念頭，但若只是一時興起衝動，恐怕有損動物福利，兔年恐成兔兔受苦年。

台灣愛兔協會公共事務組長林樵提出十點呼籲，首先是不要衝動飼養，林樵表示，每逢兔年，不少民眾會在年初一時興起飼養兔子、甚至將兔子作為禮物送人，但當兔兔長大、失去新鮮感就陸續棄養，「這種現象雖然怪異，卻是真實不斷發生的現象！」

林樵認為，無論飼養任何寵物，飼主都應事先做好完整準備、確實學習飼養知識後再飼養，才是對待生命的正確態度，也特別提醒學校與老師，生命教育有許多好的方式與管道，切勿因兔年而飼養校兔及班兔。

若是民眾已經準備好飼養兔子，林樵指出，應準備好負起責任照顧兔兔長達10年以上的生命，並優先以認養代替購買，近年兔兔的領養管道其實非常多，除了愛兔協會外，許多兔社團都有等待領養的兔兔可以參考，若真的無法繼續飼養時，也請善盡飼主最後的責任，幫兔兔找到好人家，不可任意棄養。

要特別注意的是，林樵提到，台灣人有著「一公一母剛剛好」的奇怪錯誤觀念，然而一對未絕育的寵物兔可以在一年內交互生育上百隻，寵物兔繁殖大爆炸的問題每年都在台灣各地發生，建議新手飼主一次養一隻就好，若要複數飼養務必完成絕育，也要接受兔兔因領域性必須終身分開飼養的狀況。

隨著兔年到來，許多業者會以贈送兔兔或是與兔兔互動為噱頭，甚至也會有節目利用兔兔作為節目素材，或是做為魔術道具等，林樵喊話，希望民眾不要參與遊戲換動物的錯誤生意手法、拒絕動物展演，節目製作單位也不要直接購買寵物兔，以免造成後續無法飼養、照顧不周甚至棄養的狀況。

另林樵提到，台灣每年約有一萬多到兩萬隻的實驗兔因各種實驗需求為人類犧牲，「可以理解人類在追求社會進步的過程中難免會有動物實驗，但未來應該朝替代與減量的方向邁進」，並希望民眾也可以多多認識台灣野兔。

「兔年對愛兔協會根本是災難年！回憶上個兔年，當時剛成立的愛兔協會收容量直接暴增184%」林樵表示，目前愛兔協會平均每1.7天收容1隻兔子，已經累計收容超過2700隻。

林樵會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時也分享，目前愛兔協會經費皆為自籌，期待社會可以透過捐款，或是捐贈兔子飼料、木屑砂、尿布墊或是水瓶、便盆、食碗等物資，或是可到協會網站報名擔任服務志工，一起照顧兔子。

台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟也共同呼籲農委會，應儘早公佈實施兔子飼養指南，讓第一線動檢員作為稽查依據、回應遊戲活體贈品議題修法進度、發文提醒無展演執照的電視台不得錄製動物表演節目，並盡早研擬寵物兔晶片登記及絕育補助方案。

農委會畜牧處寵物管理科科長宋念潔則表示，目前兔子飼養指南已經蒐集資料，接續將進行專家審核與公共社會溝通，預計將於今年發布上路，遊戲活體贈品議題也已納入法條，正在行政程序當中，期盼未來社會能夠支持。

宋念潔也說，所有展演動物都必須依據展演管理辦法執行，不希望只有娛樂性與商業性，盼能納入動物保護與保育觀念，現在農委會也在著手進行動物展演管理規定，未來小型會場或是相關宗教活動等，都要納入臨時展演許可申請。

農委會主委陳吉仲今下午受訪時透露，犬貓友善指南已經完成，兔子部分將在今年上半年完成，盡快希望所有飼主依照友善飼養指南進行，至於活體贈送是非常好的議題，尤其不管是夜市或是夾娃娃機，都不應該用這樣的方式贈送，但目前沒有相關法規規定，農委會已經盤點，目標在上半年提出法源依據，避免虐待動物，空窗期間也會以勸導進行。


 

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