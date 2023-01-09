動保團體籲別讓兔年成兔災年！陳吉仲承諾指南上半年完成

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣愛兔協會公共事務組長林樵提出十點呼籲，首先是不要衝動飼養，林樵表示，每逢兔年，不少民眾會在年初一時興起飼養兔子、甚至將兔子作為禮物送人，但當兔兔長大、失去新鮮感就陸續棄養，「這種現象雖然怪異，卻是真實不斷發生的現象！」
林樵認為，無論飼養任何寵物，飼主都應事先做好完整準備、確實學習飼養知識後再飼養，才是對待生命的正確態度，也特別提醒學校與老師，生命教育有許多好的方式與管道，切勿因兔年而飼養校兔及班兔。
若是民眾已經準備好飼養兔子，林樵指出，應準備好負起責任照顧兔兔長達10年以上的生命，並優先以認養代替購買，近年兔兔的領養管道其實非常多，除了愛兔協會外，許多兔社團都有等待領養的兔兔可以參考，若真的無法繼續飼養時，也請善盡飼主最後的責任，幫兔兔找到好人家，不可任意棄養。
要特別注意的是，林樵提到，台灣人有著「一公一母剛剛好」的奇怪錯誤觀念，然而一對未絕育的寵物兔可以在一年內交互生育上百隻，寵物兔繁殖大爆炸的問題每年都在台灣各地發生，建議新手飼主一次養一隻就好，若要複數飼養務必完成絕育，也要接受兔兔因領域性必須終身分開飼養的狀況。
隨著兔年到來，許多業者會以贈送兔兔或是與兔兔互動為噱頭，甚至也會有節目利用兔兔作為節目素材，或是做為魔術道具等，林樵喊話，希望民眾不要參與遊戲換動物的錯誤生意手法、拒絕動物展演，節目製作單位也不要直接購買寵物兔，以免造成後續無法飼養、照顧不周甚至棄養的狀況。
另林樵提到，台灣每年約有一萬多到兩萬隻的實驗兔因各種實驗需求為人類犧牲，「可以理解人類在追求社會進步的過程中難免會有動物實驗，但未來應該朝替代與減量的方向邁進」，並希望民眾也可以多多認識台灣野兔。
「兔年對愛兔協會根本是災難年！回憶上個兔年，當時剛成立的愛兔協會收容量直接暴增184%」林樵表示，目前愛兔協會平均每1.7天收容1隻兔子，已經累計收容超過2700隻。
林樵會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時也分享，目前愛兔協會經費皆為自籌，期待社會可以透過捐款，或是捐贈兔子飼料、木屑砂、尿布墊或是水瓶、便盆、食碗等物資，或是可到協會網站報名擔任服務志工，一起照顧兔子。
台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟也共同呼籲農委會，應儘早公佈實施兔子飼養指南，讓第一線動檢員作為稽查依據、回應遊戲活體贈品議題修法進度、發文提醒無展演執照的電視台不得錄製動物表演節目，並盡早研擬寵物兔晶片登記及絕育補助方案。
農委會畜牧處寵物管理科科長宋念潔則表示，目前兔子飼養指南已經蒐集資料，接續將進行專家審核與公共社會溝通，預計將於今年發布上路，遊戲活體贈品議題也已納入法條，正在行政程序當中，期盼未來社會能夠支持。
宋念潔也說，所有展演動物都必須依據展演管理辦法執行，不希望只有娛樂性與商業性，盼能納入動物保護與保育觀念，現在農委會也在著手進行動物展演管理規定，未來小型會場或是相關宗教活動等，都要納入臨時展演許可申請。
農委會主委陳吉仲今下午受訪時透露，犬貓友善指南已經完成，兔子部分將在今年上半年完成，盡快希望所有飼主依照友善飼養指南進行，至於活體贈送是非常好的議題，尤其不管是夜市或是夾娃娃機，都不應該用這樣的方式贈送，但目前沒有相關法規規定，農委會已經盤點，目標在上半年提出法源依據，避免虐待動物，空窗期間也會以勸導進行。