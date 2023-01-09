工研院AI科技應用驚艷CES展場　吸引逾千家國際廠商洽談

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工研院今年展出的AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等9項創新技術，其中，AI、電動車、智慧製造及無人商機等多項創新應用陸續吸引洽詢，展出技術「機器人史密斯（RobotSmith）」結合EzSim應用軟體、感測技術、關鍵感測裝置，目前已技轉給國內自動化廠商應用於水五金、廚具、醫材人工關節等拋光研磨，共跨足9種產業。
此項技術吸引韓國電子技術研究中心、工業領域、時尚領域專家洽談，期望有進一步合作機會，來自時尚領域Echnofashion的Huseyin Ozturk認為，RobotSmith可以有很大的應用，像是用在珠寶業的戒指跟銀飾手工拋光。
此外，同樣為9項創新技術之一的「碳化矽電動動力驅控器」，具有體積小、高效率、高功率等三大特色，效率更高達98%，目前已技轉國內車用電源轉換器廠商。法國電力公司（EDF）高階代表團表示，「碳化矽電動動力驅控器」很符合時下電動車市場需求，也有功率元件大廠認為此技術小而美，體積小、功率佳，希望有合作機會，提升產品優勢，強化公司的既有功率開關元件產品，而線上洽談服務也從1月8日起持續提供，已有UL Solutions、南瑋實業等多家公司洽詢。
工研院行銷9項創新技術，四天展期內吸引破萬人次參觀，同時也有逾千家國際產、學、研單位與工研院進行洽談，包括Nike、Panasonic、LG、3M、知名美國遊艇公司NAVIER、日本電信商Docomo、德國體育用品商ISPO Network及通訊公司Jenesia 1等公司。
另外，工研院此次參展也吸引AP、Fox Business、IEEE、日本讀賣新聞及每月2千多萬流量的知名西文新聞網站Infobae等多家媒體採訪報導，超過1600則國際報導，其中頂尖科技媒體Interesting Engineering報導「我視AI魚缸」為CES 2023五項新奇科技之一，ENVERITAS也以「BEST OF CES 2023」 （2023 CES最佳看點）盛讚這項技術。
這項技術是利用AI人工智慧整合各種光線折射和水中景物生成上萬張圖資，辨識準確率高達98％，目前已導入基隆海洋科技館，勇奪「消費性電子展創新獎」。