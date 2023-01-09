瓦城12月營收續揚達4.41億　尾牙春酒訂席年增達2成

瓦城泰統集團表示，自11月初集結旗下品牌推出尾牙春酒專案以來，獲得消費者踴躍迴響，且因疫情趨緩，企業舉辦大型聚餐的意願因而提升，大組數訂席較去年增加逾2成，成為年末業績一大助力。另新春外帶年菜開放預購後持續熱銷，不僅年節限定新品成功吸客嘗鮮，訂購即贈開運紅包更加強購買意願，銷售業績截至12月底已較去年成長逾2成，隨年節將至，將可繼續挹注營收成長。
除營收創佳績，瓦城泰統集團在年末進行人事調整，邀請具豐富國際媒體經驗的廖梅淳出任集團總經理，未來將以提升淨利為目標，整頓集團體質並力拚未來成長；同時宣布以51%持股比例投資美式早午餐品牌「樂子the Diner」，拓展既有東方風味料理領域，創造寬廣發展空間。
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展望後市，瓦城泰統集團將集結旗下全品牌自13日至2月28日推出新春圍爐宴套餐，搭配「開運抽紅包」電子開運金贈券活動，消費者至餐廳內用消費不限金額皆可參加，完成活動遊戲即贈電子開運金3張，更有機會獲得最高2,000元現抵金。看好餐廳內用團圓餐成長商機，新春圍爐宴套餐及贈券活動可望促進年節期間業績攀升。
另瞄準新北消費市場，瓦城泰統集團旗下跨菜系中式料理品牌「時時香」再展新店，將於17日進駐秀泰生活樹林店，開幕首三日祭出限量優惠，午、晚餐時段前15組顧客內用消費滿1,200元即招待「霸王甘蔗蝦」乙份，預期將放大展店效益，為2023新年度營收再添柴火。