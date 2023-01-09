文德女中何時正式停招？師生未來安排規劃 校長這樣說
創校57年的台北市內湖區老牌私立中學文德女中，今（9）日驚傳不敵少子化將停招。《NOWnews今日新聞》記者今日致電，文德女中現任校長蔡米桂證實：「確實已向教育局提報停招計畫」，並且將和校內董事會、家長會在本周五學測、下週期末考後，商量學校下一步事宜。蔡米桂強調，校方絕對會以學生權益為重，並妥善安排學生與校內職員未來。
記者汪睿琦/綜合報導
蔡米桂表示，校方確實也透過董事會向北市教育局提報停招計畫，至於何時會真正停招，「要看教育局何時通過，並且校方也積極配合教育局來函指示須提交的資料。」不過蔡米桂說，目前還沒收到教育局來函。
針對少子化衝擊，蔡米桂也很無奈，「這是現在所有私立學校必面對的挑戰。」不過文德女中相當注重學生教育權益，「不會因為學生人數少，就影響到學習品質。」包含積極推動雙聯學位等，文德女中一直致力於學生未來發展作努力。
蔡米桂強調，目前還沒有確切停招日期，再加上本週五、六、日即將登場的大學學力測驗，高三學子們將面對全新108課綱，為保障學生能好好考試，學校不會貿然行事，「以安定學生為主。」在這週學測、下週校內期末考結束後，才會跟董事會、家長會協商討論，並且感謝外界高度關心。