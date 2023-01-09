狗園收50條「國動無碼毯」一字排超狂！浪浪爽躺畫面新奇

文德女中何時正式停招？師生未來安排規劃　校長這樣說

▲文德女中現任校長蔡米桂證實，確實已向教育局提報停招計畫，並且將和校內董事會、家長會在本周五學測、下週期末考後，商量學校下一步事宜。（圖／取自文德女中粉絲團臉書）
▲文德女中現任校長蔡米桂證實，確實已向教育局提報停招計畫，並且將和校內董事會、家長會在本周五學測、下週期末考後，商量學校下一步事宜。（圖／取自文德女中粉絲團臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

創校57年的台北市內湖區老牌私立中學文德女中，今（9）日驚傳不敵少子化將停招。《NOWnews今日新聞》記者今日致電，文德女中現任校長蔡米桂證實：「確實已向教育局提報停招計畫」，並且將和校內董事會、家長會在本周五學測、下週期末考後，商量學校下一步事宜。蔡米桂強調，校方絕對會以學生權益為重，並妥善安排學生與校內職員未來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡米桂表示，校方確實也透過董事會向北市教育局提報停招計畫，至於何時會真正停招，「要看教育局何時通過，並且校方也積極配合教育局來函指示須提交的資料。」不過蔡米桂說，目前還沒收到教育局來函。

針對少子化衝擊，蔡米桂也很無奈，「這是現在所有私立學校必面對的挑戰。」不過文德女中相當注重學生教育權益，「不會因為學生人數少，就影響到學習品質。」包含積極推動雙聯學位等，文德女中一直致力於學生未來發展作努力。

蔡米桂強調，目前還沒有確切停招日期，再加上本週五、六、日即將登場的大學學力測驗，高三學子們將面對全新108課綱，為保障學生能好好考試，學校不會貿然行事，「以安定學生為主。」在這週學測、下週校內期末考結束後，才會跟董事會、家長會協商討論，並且感謝外界高度關心。

文德女中停招！雙聯學位救不回　周泠霓、文譽橋都是校友

少子化衝擊！救不回招生率　北市文德女中擬112學年停招

角板山行館花季來了！雪白梅花絕美綻放3天　活動搶先看

春節出遊停車小心！消保處稽查停車場2/3違規　1家竟無照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀