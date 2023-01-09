美國譴責巴西重演「國會山莊暴動」 拜登：行為令人髮指
巴西去年10月總統大選上，人稱「巴西川普」的極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）敗選，他的支持者們在8日衝進國會、總統府和最高法院抗議總統大選結果。由於與美國國會山莊暴動事件多有雷同，包含美國總統拜登、民主黨籍國會議員等人皆出面譴責波索納洛支持者的行為，並稱這樣的舉動「令人髮指」。
國際中心楊智傑／綜合報導
去年10月巴西總統大選經兩輪投票後，由左派候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）勝過極右派的波索納洛，不過大批波索納洛支持者對選舉結果感到不滿，質疑票數遭人遭弄。今天他們闖入位於首都巴西利亞（Brasilia）的國會大廈、總統府和最高法院，抗議波索納洛被奪權。
波索納洛有著「狂人總統」、「巴西川普」的稱號，此事件也被視為美國元月國會山莊暴動的翻版。美國總統拜登（Joe Biden）公開表示，示威者強闖巴西國家權力機構的行為「令人髮指」，並強調全力支持巴西的民主制度與人民意志，譴責這種對於民主權力和平移交的攻擊。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）亦稱拜登正在密切關注巴西的局勢，強調巴西的民主不會因暴力而動搖；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則同樣批評暴力攻擊事件，表示民主制度永遠無法接受這種攻擊，「我們與巴西總統盧拉一起敦促，立即停止這些行為。」
人在美國佛羅里達州的波索納洛，經過首都巴西利亞動亂6小時後才打破沉默，出面譴責「掠奪、入侵公共建築」的行為，同時反駁新總統魯拉指控他煽動暴行的說法，表示這類指控「毫無根據」。