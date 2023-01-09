趁阿妹開唱住房加價7500元？承億酒店挨轟道歉：人員問題
歌手「阿妹」張惠妹今年3、4月即將在高雄巨蛋開唱，10場演唱會門票瞬間秒殺，沒想到現在竟有飯店業者趁著阿妹開唱順勢炒高房價？有旅客在社群平台抱怨，自己持平日只要加價2500元、假日加價3000元的住宿券，打算在今年4月入住高雄承億酒店，訂房時卻被對方告知：「因有演唱會要改成加價7500元。」讓原PO當場傻眼。消息爆出網友炸鍋，承億酒店今（9）日下午正式道歉，坦承是「內部人員疏失」，往後會再加強員工訓練。
記者汪睿琦/綜合報導
高雄承億酒店為去年新開幕，館內高空無邊際泳池眺望85大樓美景最為出名。標榜新穎又時尚的飯店，竟被爆出趁著阿妹演唱會炒作房價。消費者持住宿券打算4月入住，「本應平日加價2500元、假日加價3000元，卻因張惠妹演唱會喊漲到7500元」，憤而到臉書飯店社團爆料。承億酒店品牌長簡巧珊今日回應指出，當天客人是拿著酒店VIP住宿券想來飯店住宿，因適逢週日，理應加價2500元就能住宿，「顧客誤會我們的說法，導致誤聽成7500元，當然這資訊是不正確的。」早上顧客反映時，就已和該顧客做好協商，該案已經處理完畢。
不過承億酒店今日稍早也對外發出道歉聲明，全文如下：
有關外界提到承億酒店針對張惠妹演唱會期間，客人使用住宿券訂房被告知需加收$7500元，很抱歉此為內部疏失，承億酒店已聯繫訂房客人，並確認按照券面文字載明之平假日加價入住金額，承億酒店對造成客人誤會深感抱歉。此次消費爭議為體驗券訂房誤會，與演唱會或會展無關，特此澄清，承億酒店已要求加強人員訓練，很抱歉造成旅客困擾，誠摯感謝各界的指導。