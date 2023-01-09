名家論壇》楊威利／到底要不要布雷？

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※地雷優缺大論戰。
新聞
2022年12月28日，美國批准再次對台軍售項目，總價18,000萬美元的陸上機動布雷系統（Volcano），這是拜登總統上任後對台第八次軍售。
※美國積極主導陸軍建軍備戰。
這項軍售案早在2022年1月就已經有所討論，媒體批露代號「九陣計劃」下的軍購案，全案已奉核並由國防完成後續作業。
火山佈雷系統制式編號M136，是美軍研製的產品，具備空中與地面布放兩種模式，地雷具定時自毀能力，當系統配置為成後可布放最多960枚反戰車（AT）或人員殺傷雷（AP），雷區面積達1100 X 120公尺。
火山布雷系統主要構成單元為M139布雷器，外觀類似艦艇干擾火箭或是陸軍過往用的工四多管火箭發射器，每組佈雷器可配置40具雷筒，每一個雷筒可配置5枚反戰車地雷與1枚殺傷雷。M139佈雷器可配置在直升機、履帶或輪型卡車上，抵達定點後可快速拋射，具體情況類似農曆年鹽水蜂炮的景象。現在問題來了，歐美國家有用這類系統嗎？
就目前資料來看，英美與韓國有用過火山布雷系統，美國方面是封存再檢整後出售，光就這一點來看，外界難免有美國不要的或是封存的武器，檢整後再給台灣的印象，這種封存、啟封再給盟國的作法，P-3C反潛機也是這種樣態，端視兩方如何談判。火山布雷系統的採購與P-3C略有不同，P-3C許多國家都還在操作，相關的零附件整補後續會比較容易，但火山布雷系統使用的國家不多，採購後的維修或是零件整補等等，恐怕會有疑慮。
地雷研製與快速布雷其實科技層次不是那樣頂尖，因此若軍方覺得這套系統很重要，不妨與軍備局或中科院合作，生產自己可用的地雷與布雷系統，但前提是需修改「殺傷性地雷管制條例」，同時投注經費研製各種地雷與發射器，以便日後可以取代獲彌補火山布雷系統的不足。
誕火山布雷系統的採購也可以讓外界看出一個隱憂，美國正透過軍售改變台灣陸軍的建軍備戰方向！陸軍先前採購40輛M109A6自走砲變更為29套高機動性多管火箭，火山佈雷系統與M1A2T也是具體案例，這難免讓外界質疑，台灣軍方有向美國說「不」的權力嗎？俄烏戰爭中證明了無人機的好用，那何以還要主戰車？
※地雷優缺大論戰。
火山布雷系統的引進引起國內許多辯論，最大的批判來自於人道立場，國際間有相關的「渥太華條約」，台灣也有殺傷性地雷管制條例因應，因此採用這種不人道的武器難免會被外界批判。況且火山布雷系統號稱可以4小時、48小時與15天自毀的能力，堪稱是「智慧型」地雷，但再精密的武器都有失效的可能，加上金門地區迄今還有過往埋設地雷、卻被人畜引爆的案例，再再都使得大眾對地雷的自毀科技沒有信心。
再以金門為例，自1990年代後，軍方費近20年與大筆經費除雷，未來若真的在台灣布雷等局勢緩和後又需要除雷，除雷費用通常會高出布雷費用10倍以上；後續也有評論指出地雷相當不環保且不人道，但當國家存亡危急之秋，環保甚至動物保育都必須拋之在後。
就軍事面來說，地雷主要的要用在彌補兵力上的不足，例如二戰時北非或東線戰場上，德軍布雷主要是掩護側翼，例如沙漠邊緣或主幹道，迫使敵軍朝我方預劃的火力區前進，就台澎防衛作戰來說，地雷與布雷是可行的。這種「自封」說也出現在水雷這武器上，不是海軍要去對方航道布雷，是以水雷將台灣周邊航道布雷，不讓敵前進。漢光38號演習中，台北港攻防戰出現海軍合字艇布雷，53工兵群M3浮門橋車在淡水河道布放爆裂物等，其實都是水雷/地雷運用的戰例。
總的來說，承平時期部隊的戰演訓是必須考量到環保與居民用地需求，例如左營軍區的直升機起降，或是空軍各基地配合周邊國中小下課時間起降等，都是受制於民間需求；漢光38號演習台北港攻防戰期間，河防營兵力的配置與陣地構成，還要看周邊野鳥生態，野鳥孵蛋的地方能遠離就遠離。這些都是部隊演訓時遭到限制的案例。
軍方沒有說的是，台灣是一個島嶼，決戰境外主要是海空軍機艦與飛彈指揮部的遠程飛彈，若不幸海空軍落敗要陸軍防守海岸線或登陸地區時，其中有一個選項是布雷，要不要布雷是政府與軍方高層決定，但陸軍必須提出相關的配套措施供政府參考，例如修正殺傷性地雷管制條例，公告雷區位置（這點很難），後續研發各式地雷與發射器等，否則難免讓外界有火山布雷器是美國強制推銷的印象。畢竟目前許多操作過火山布雷器或類似地雷撒布器的國家，因為沒有大規模陸戰的需求，所以都將這類武器封存或退役，另謀其他戰場上的解決方式，陸軍的建軍備戰必須符合現今陸戰趨勢，不是嗎？
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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