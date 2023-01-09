再創高！國巨2022全年營收1210億 年增逾13%
國巨今（9）日公布2022年12月份自結合併淨營收為新台幣90.01億元，月減10.0%、年增9.5%；第四季營收288.09億元，季減6.4%、年增12.1%。總計2022年全年度合併淨營收為1210.69億元，年增13.6%，創歷年最佳記錄。展望今年第一季度，國巨指出營收佔比高的利基型產品訂單動能穩健，而標準型產品庫存及終端需求則持續調整中。
記者許家禎／台北報導
國巨2022年12月份自結合併淨營收為新台幣90.01億元，單月營收較上月減少10.0%，但較去年同期增加9.5%；第四季度合併營收為288.09 億元，較上一季減少6.4%，但較去年同期增加12.1%；2022年全年度合併淨營收為1210.69億元，較去年同期增加13.6%。
國巨指出，去年12月份合併營收較上月減少，主要是當月的工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致。
展望第一季度，國巨指出公司營收佔比高的利基型產品訂單動能穩健，而標準型產品庫存及終端需求則持續調整中；此外，1月下旬的農曆春節長假使得工作天數減少，中國的疫情與封城、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。