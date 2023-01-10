除了iPhone果粉今年能期待什麼？ 6月或許有「這個」驚喜
蘋果一年大多會有3場重要的發表會，時間大多落在3、6、9月，依序會是3月的春季發表，6月以作業系統更新為主的WWDC開發者大會，和9月主軸為iPhone的秋季發表會，如果還有One more thing就會落在10月以電腦為主角的發表會。 至於2023年果粉可以在發表會上期待什麼呢？網路上已經開始瘋傳各種可能，其中VR/AR的頭戴式裝置有機會在2023年的WWDC上亮相，預料會成為開發者的大驚喜。
記者周淑萍/綜合報導
先從第一場發表會來猜，觀察以往蘋果發表會的時間點，很有可能會落在3月上半月的第二個星期二，因此外媒就預測3/7或3/14很有可能會有發表會。引述彭博社爆料大神Mark Gurman的預測，有望看到配置M2和M2 Pro晶片的筆電、主機等裝置的登場，至於智慧音箱HomePod於此時期望有新一代的推出。至於新一代的iPhone SE，外界猜測應該會在2024年才會有新改版。
6月的針對開發者舉辦的WWDC幾乎是每年的例行公事，網路猜測今年時間點會在6/5或6/9，如果沒有意外手機、iPad、電腦、手錶等皆會有新一代的作業系統出現，屆時可以看到iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 和 tvOS 17作業系統的發表，至於，蘋果傳聞許久的AR/VR頭戴式裝置，有傳言會先以商業會主，因此可能會擺在6月推出。
最受矚目的iPhone手機，如果依照排序，2023年就是要迎接iPhone 15系列，同時也會順勢的配置最新A17晶片，而從往年來看，幾乎每年9月都會有一場發表會，iPhone 15系列被預測會在9/5或是9/12登場，且除了iPhone 15之外，Apple Watch Series 9也很有可能會出現。