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巴西上演國會暴動！波索納洛鐵粉闖總統府　4百人遭逮捕

▲巴西前總統波索納洛支持者闖入國會大樓、總統府等機構進行破壞示威，總統魯拉緊急返回首都視察。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西前總統波索納洛支持者闖入國會大樓、總統府等機構進行破壞示威，總統魯拉緊急返回首都視察。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年10月總統大選落敗，他的支持者們在8日衝進國會、總統府和最高法院抗議引發暴動，現總統盧拉得知消息後已緊急返回首都，前往抗議現場進行視察。當局消息指出至少有400人被捕，世界各國領袖也同聲譴責。

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去年10月巴西總統大選經兩輪投票後，最後左派候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以2%差距險勝極右派的波索納洛，不少支持者深信波索納洛選前不斷重申的「選舉舞弊」說法，質疑電子投票系統被對手暗中操弄，更數度要求軍方政變，但軍方並不理會，魯拉也在今年元旦順利就職。

波索納洛支持者今闖入位於首都巴西利亞（Brasilia）的的國會大廈、總統府和最高法院，破壞巴西政府的立法、行政、司法3大機構，作為抗議波索納洛被奪權。當局出動鎮暴警察與安全部隊前來維護秩序。

波索納洛被封為「狂人總統」、「巴西川普」，此事件也被視為美國元月國會山莊暴動的翻版，整起事件經歷5個多小時才被平定，且至少有400人被捕。事發當下人在聖保羅的巴西現任總統魯拉痛批示威群眾猶如狂熱納粹分子和法西斯主義者，同時簽署一項安全法令，以強化首都巴西利亞聯邦區的治安。

▲巴西前總統波索納洛支持者闖入國會大廈、總統府和最高法院。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西前總統波索納洛支持者闖入國會大廈、總統府和最高法院。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會山莊暴動事件仍讓各國印象猶深，包括美國總統拜登、法國總統馬克宏、歐洲理事會等，多國領袖皆公開回應譴責暴力，強調支持魯拉並捍衛民主制度。

人在美國佛羅里達州的波索納洛，經過首都動亂6小時後才首度打破沉默，出面譴責「掠奪、入侵公共建築」的行為，表示這麼做並不合法，但他也否認鼓動支持者闖入，反駁魯拉指控他煽動暴行的說法，表示這類指控「毫無根據」。

▲巴西總統大選決選前夕，兩位候選人現任總統波索納洛（右）和前總統魯拉（左），16日舉行辯論會，激烈交鋒。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西前總統波索納洛（右）和現任總統魯拉（左）。（圖／美聯社／達志影像）
不過波索納洛恐怕難辭其咎，自去年敗選以來他就幾乎不曾公開發表言論，直到今年元旦的總統就職典禮前兩天才搭機前往美國，魯拉指控他透過社群媒體鼓吹支持者；多位民主黨議員表示，美國不能繼續允許波索納洛留在美國「避難」，更稱波索納洛「基本上就是拿川普的劇本來煽動國內恐怖分子，試圖接掌政府，是個危險人物」。
 

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