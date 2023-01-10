MixerBox去年末排行！《Letting Go》排第二 這首又霸榜
全球已經有超過2億人使用的音樂播放軟體《MixerBox》，日前公佈了2022年最後一週點播率最高的Top 10 單曲，冠軍為小阿七的《從前說》旋律超洗腦，繼續蟬聯冠軍。同時也發表了Podcast Top 10，冠軍為媽爹講故事 重奪冠軍寶座。而從兩份名單可以發現，用戶習慣聽熟悉的音樂和頻道，且只要遇到有連假期間，親子相關的Podcast頻道都會穩穩地在榜上。
記者周淑萍/綜合報導
全球熱門的免費音樂播放軟體《MixerBox》，日前公布2022年最後一週超夯的Top 10單曲，前三名部分和前一週相同。洗腦神曲小阿七的《從前說》再度蟬聯冠軍，超級抓耳的旋律，不僅大人傳唱度高，小孩也能跟著哼唱，目前在YouTube上已經有5457萬次的超狂點閱。
而療癒系的創作歌手蔡健雅經典歌曲《Letting Go》和《紅色高跟鞋》，歷久不衰超，即便已經是多年前的創作依舊魅力十足，真的只有蔡健雅才能超越蔡健雅，對於7.8年級生來說，每個人記憶的戀愛，都住著一個蔡健雅！第三名是星野的《晚風告白》。本週還有兩首重新進榜的單曲分別是剛發新專輯《JOURNEY》的高爾宣 ，新歌帶動了之前霸佔各大排行榜的《Without You》，讓該首歌曲再度進入Top10，另一首再度回鍋的歌曲是OST女王郁可唯在《我們與惡的距離》裡插曲《路過人間》。
除了有歌單之外，還有Podcast Top 10 出爐，媽爹講故事 重奪冠軍寶座，此外由MixerBox自製的Podcast頻道「樹洞」，藉由分享讀者各種老派愛情故事帶出共感的情緒，快速奪下亞軍的位置。其他上榜的節目有爸媽神隊友的從前從前、Gk爸爸原創故事繪本、欖仁媽媽學校。