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兵推台海戰爭！智庫：美中台日皆付出巨大代價　共軍會輸

▲美國智庫CSIS發布1份台海戰爭的推演報告，認為若北京於2026年武力侵台，將以失敗收場，但美國、日本、台灣也同樣會損失慘重。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國智庫CSIS發布1份台海戰爭的推演報告，認為若北京於2026年武力侵台，將以失敗收場，但美國、日本、台灣也同樣會損失慘重。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）9日發布1份台海戰爭的推演報告，認為若北京於2026年武力侵台、試圖武統台灣，將以失敗收場，但同時美國、日本、台灣也會損失慘重，並導致美國的霸權地位在接下來好幾年都受到重創。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）引述報告，24次戰況推演的結果，大多顯示在為期3週的作戰中，美國至少會損失2艘航空母艦、10至20艘大型水面作戰艦艇，並陣亡約3200人，幾乎是美國在伊拉克和阿富汗20年戰鬥中的一半；解放軍則會面臨兩棲部隊核心被打破、戰死約1萬人、損失155架戰機和138艘艦艇，並有數以萬計士兵淪為戰俘的窘境。

台灣與日本部分，報告聲稱，雖然國軍不會被完全摧毀，但仍將遭受重擊，包括陣亡約3500人，全部26艘驅逐艦、巡防艦都會被擊沉，失去電力和基本民生運轉；日本則會損失超過100架戰機、26艘軍艦，本土所有美軍基地都遭受解放軍打擊。

報告也提到，美國及其盟友只有在達成以下4個條件的情況下，才能阻止北京最終控制台灣，包括：台灣陸軍能遏制共軍搶灘；美軍能使用駐日基地作戰；美軍擁有遠程反艦導彈得以從遠處集中打擊解放軍海軍；美國須在共軍發動武統前全面武裝台灣，以便即時響應任何衝突。

報告強調，一旦台海戰爭開始，任何軍隊或物資都很難被運到台灣，這與美國及其盟友能源源不斷向烏克蘭運送物資的情況截然不同，等於所有的準備只能在戰前完成，建議美國立即強化位於日本與關島的美軍基地，以抵禦中國導彈的襲擊，並引進體形更小、生存與行動力更強的艦艇，優先建造潛艇、打造轟炸機產能，生產更廉價的戰機。

報告也建議台灣，採用更簡單的軍備，而非昂貴的大型戰機或軍艦，因為後者很難在共軍的首次打擊中倖存下來。

然而，即使這些事前準備，能使美軍獲勝的成本降低，但傷亡人數仍然很高，從長遠看來，美國會遭受的痛苦並不亞於戰敗的中國，坦言在部分情況下，勝利並非一切。

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