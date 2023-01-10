台股早盤漲逾50點站上14800點 電動車、遊戲股強勁
美股昨（9）日漲跌互見，台北股市今（10）日開高走高，一度漲50多點，站上14800點，來到14805點，小漲0.2%左右。權值王台積電早盤一度漲6.5元，來到487元。其他電子股，如聯發科漲2%，緯創、英業達走高。今日盤面焦點為車用電子、電動車概念股、連鎖餐飲表現亮眼，另外電玩展即將登場，遊戲股也走強。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數9日下跌112.96點，或0.34%，收33517.65點；那斯達克指數上漲66.36點，或0.63%，收10635.65點；標普500指數下跌2.99點，或0.08%，收3892.09點；費城半導體指數上漲50.65點，或1.92%，收2686.75點。
台北股市今日開高走高，早盤一度站上14800點小漲。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤一度6.5元，來到487元。同樣為晶圓代工的聯電來到盤上44.55元小漲，世界先進與力積電也同樣開高。其他電子股，如聯發科漲2%，來到688元。元太也強勢漲2%，另外，緯創、英業達走強。至於華碩弱勢跌1%以上，大立光、和碩、南亞科、友達、國巨也下挫。
今日盤面焦點為車用電子，昇銳、宣特、文曄、宏泰、德微、貿聯、宏致、和大漲1到3%。電動車概念股也紅通通，公準漲6%，有量、尚化、高力、金居漲1到2%。電玩展即將登場，遊戲股表現不俗，泰偉漲4%，網龍、歐買尬漲2%，鈊象、大宇資、智冠漲1%。另外，連鎖餐飲表現亮眼，六角、漢來美食、八方雲集、亞洲藏壽司、路易莎咖啡漲1%左右。