剛性需求持續擴大　製藥大廠瞄準破兆美元慢性病商機大餅

貿協攜韓強化減碳數位供應鏈等合作　共禦經濟寒冬

▲貿協董事長黃志芳邀請大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 社長劉正悅，率重要幹部於近日舉行「第26屆聯席會議」，針對數位行銷服務、淨零碳排以及印度市場拓展等經驗交流，圖左為貿協董事長黃志芳，圖右為KOTRA社長劉正悅。（圖／貿協提供）
▲貿協董事長黃志芳邀請大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 社長劉正悅，率重要幹部於近日舉行「第26屆聯席會議」，針對數位行銷服務、淨零碳排以及印度市場拓展等經驗交流，圖左為貿協董事長黃志芳，圖右為KOTRA社長劉正悅。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

全球經貿情勢自去（2022）年起，受地緣政治、俄烏熱戰、美中冷戰、供應鏈重組等問題干擾，台灣的景氣燈號亮出13年來首見代表低迷的藍燈，不僅如此，亞洲各國像是韓國也面臨經濟下行的壓力。中華民國對外貿易發展協會日前提到，董事長黃志芳邀請大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 社長劉正悅率重要幹部於近日舉行第26屆聯席會議，透過針對數位行銷服務、淨零碳排以及印度市場拓展等經驗交流，強化彼此抵禦經濟寒冬能力，並簽訂合作備忘錄（MOU），確立雙方合作方向。

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「TAITRA-KOTRA聯席會議」是兩機構年度最重要的交流活動，透過定期會議分享業務推廣經驗，及相互協助辦理活動，促進台韓兩國經貿合作，聯席會議自1985年起召開第1屆，由兩機構輪流主辦，第27屆會議預定在韓國辦理。

黃志芳指出，去年一整年，新冠疫情、美元飆漲、能源結構失調等事件接踵而來，全球經濟正面臨30年來未有的變局，數位科技的蓬勃發展，使得透過數位化提升業務績效以及客戶黏著度，成為各國經貿推廣機構及企業刻不容緩的課題。

對此，劉正悅表示同意，兩機構於會議中針對協助企業建置數位內容，提供影音行銷整合服務，及如何提升客戶數位服務體驗等議題交換意見，期許藉此能對內能啟動更有效率的工作模式，對外可提高數位服務精準度及滿意度。

由於節能減碳及永續經營將成為供應鏈的標配，外貿協會透過資訊提供、驗證輔導及減碳行動力等，從建立企業觀念，到辦理企業碳健檢實際協助企業減碳，進而以整合行銷方式邁向國際舞台，提供一條龍服務協助台灣企業走向綠化。

至於韓國企業綠化發展較早，也相對成熟，兩機構將持續推動台韓企業在碳中和的各項交流活動，促進台韓企業合作，加速友善地球。

此外，受到地緣政治影響，全球供應鏈也在美中博弈下變化隊型，印度成為台韓未來20年重要戰略夥伴，尤其在美國印太戰略加持下，更突顯其重要性。台韓政府過去的「新南向」或「新南方2.0」的政策發揮了超前布署的作用，若台韓業者在南向市場重新佈局過程中，成為彼此就近支援的供應商，不但順應短鏈的供應趨勢，對產品品質及供貨穩定度皆將有提升效果，兩機構將加強駐外單位互動，探討共同拓展印度市場的合作機會。

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