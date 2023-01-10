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被針對？管碧玲研議不補助二次選舉　王鴻薇：蹭我蹭夠久

▲管碧玲喊話要與內政部、民進黨立法院黨團討論，不排除提案限制選舉補助款二次請領，王鴻薇今受訪批管碧玲蹭她蹭夠久，要修法、提案就趕快。（圖／記者嚴俊強攝，2023.01.10）
▲管碧玲喊話要與內政部、民進黨立法院黨團討論，不排除提案限制選舉補助款二次請領，王鴻薇今受訪批管碧玲蹭她蹭夠久，要修法、提案就趕快。（圖／記者嚴俊強攝，2023.01.10）

記者翁子竣／台北報導

北市第三選區立委補選日前落幕，由國民黨候選人王鴻薇勝出；對於王鴻薇才當選議員，隨即又投入立委補選，民進黨立委管碧玲主張將與內政部研議，提案修法不補助第二次選舉補助款。對此，王鴻薇今（10）日受訪痛批管碧玲，已蹭她蹭夠久，是立委且民進黨又佔多數，那就趕快修法、提案。

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王鴻薇2022大選甫高票連任議員，隨即又接受國民黨徵召，投入第三選區立委補選。管碧玲批評王鴻薇此舉，違背選民期待、辜負民眾委任，喊話立法院下個會期將找時間，與內政部、民進黨立法院黨團討論，若達成共識，不排除下會期提案修法，包括一定時間內，若未履行公職義務，限制選舉補助款二次請領，及1年內連續參選，第二次選舉不補助選舉補助款。

對於管碧玲說法，王鴻薇今受訪批評，「管碧玲蹭我蹭夠久了」，現在是立委不是，就趕快修法、提案，且民進黨也佔多數就趕快通過，不需要用口水方式來講修法。

王鴻薇強調，管碧玲一直放話，要修法就趕快去，她痛批民進黨就是雙標黨，很多民進黨公職人員帶職參選，甚至蔡培慧才剛選完南投縣長，隨後又投入南投立委補選，選縣長補助款300多萬，「民進黨領就沒問題」，現在就是故意針對她，但絕對不會與民進黨起舞。

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