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過年也勒緊褲帶！兔年連假兼差意願創15年新高

▲人力銀行今（10）日公布「兔年春節兼差與過年上工調查」，高達98.4%勞工有意願春節賺外快。（示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行今（10）日公布「兔年春節兼差與過年上工調查」，高達98.4%勞工有意願春節賺外快。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

兔年春節進入倒數階段，只是對不少勞工朋友來說，飽受疫情衝擊，若去年沒有加薪，年終獎金又不如預期，是否找兼差機會賺外快？企業方面有無年節兼職人力需求？對此yes123求職網今（10）日公布「兔年春節兼差與過年上工調查」，高達98.4%勞工有意願春節賺外快。

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調查顯示，有高達98.4%的勞工透露，想利用「兔年」春節期間，兼差賺外快，比例不但略多於去年的98.2%，更續創2009年金融海嘯以來新高，大約有900萬人願意春節上工。同時預估在全面性邊境解封後，其中高達90.3%的人認為，有助於春節兼差機會增加。

春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下其中有63.8%表示，是因為擔心缺錢；有50.9%則透露，覺得春節期間工資比較高；也有42.2%沒加薪想補貼所得；以及38.8%擔心年終獎金、分紅不如預期；或者有25.7%指出，擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快。
 
春節想搶賺錢，除了打短期工、擺地攤外，如果工資能多一些，不少人也願意在過年期間，犧牲團圓時間正常上班！由調查發現，有高達68.1%的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過，對於這四天如果需要上班，其實有25%的勞工，希望老闆能加發3千塊以上的紅包補償，如果「工資多一倍」，86%願意在這四天正常上班。

Yes123求職網發言人楊宗斌認為，連續三年受疫情影響，加上面臨通膨壓力，勞工可能對企業加薪這件事，已經感到絕望，而且還要擔心過年期間的開銷。所幸受惠「邊境解封」與「春節十天」連假效應，預期內需產業的兼差機會，有望較去年增加；搭配時薪提高等誘因，不少人寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。

楊宗斌進一步表示，至於採「時薪制」的勞工，如果在除夕到初三工作，雇主同樣要加倍發給工資：例如兔年過年聘用的臨時人員，假設原本是給基本工資的時薪176元，一旦碰上這四天，時薪就要變成352元；同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。

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