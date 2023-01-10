過年也勒緊褲帶！兔年連假兼差意願創15年新高

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春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下其中有63.8%表示，是因為擔心缺錢；有50.9%則透露，覺得春節期間工資比較高；也有42.2%沒加薪想補貼所得；以及38.8%擔心年終獎金、分紅不如預期；或者有25.7%指出，擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快。
春節想搶賺錢，除了打短期工、擺地攤外，如果工資能多一些，不少人也願意在過年期間，犧牲團圓時間正常上班！由調查發現，有高達68.1%的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過，對於這四天如果需要上班，其實有25%的勞工，希望老闆能加發3千塊以上的紅包補償，如果「工資多一倍」，86%願意在這四天正常上班。
Yes123求職網發言人楊宗斌認為，連續三年受疫情影響，加上面臨通膨壓力，勞工可能對企業加薪這件事，已經感到絕望，而且還要擔心過年期間的開銷。所幸受惠「邊境解封」與「春節十天」連假效應，預期內需產業的兼差機會，有望較去年增加；搭配時薪提高等誘因，不少人寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。
楊宗斌進一步表示，至於採「時薪制」的勞工，如果在除夕到初三工作，雇主同樣要加倍發給工資：例如兔年過年聘用的臨時人員，假設原本是給基本工資的時薪176元，一旦碰上這四天，時薪就要變成352元；同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。