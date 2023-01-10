春節10天連假藥物怎準備？藥師公會提醒備妥「6大類」

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要特別注意的是，藥師公會提醒，乙醯胺酚若服用過量恐有肝毒性風險，萬一肝臟本身就有狀況，安全劑量更低，且其他感冒藥也可能含此成分，用量須斟酌避免過量。另外改善流鼻涕、打噴嚏與皮膚過敏等症狀的抗組織胺藥物，部分可能會有嗜睡副作用，如有長途開車或執行須專注業務工作，可選購長效型。
藥師公會表示，第二類則是口罩與酒精，若要出國搭飛機，建議可再準備1到2個N95口罩備用在長時間、密閉空間中，如鄰近的旅客出現嚴重打噴嚏或咳嗽等症狀，即可提高防護等級。
第三類則是新冠快篩、血氧計、體溫計，藥師公會指出，如果家中有65歲以上長者，或者6歲以下幼兒，可以依政府公告的快篩實名制免費領取辦法，憑健保卡至相關社區藥局領取，最新一輪是從今起實施。
藥師公會提到，第四類是旅途常備藥，像是暈車藥、過敏用藥以及外用藥膏。暈車藥在搭機、搭船或搭車前使用，一般有分口服和貼片等劑型，口服建議為搭乘前30分鐘至1小時服藥，貼片至少搭車前4小時貼於身體，如耳後等較無毛髮之處，且應遵循藥品仿單使用，避免過量使用。
第五類為慢性病用藥，藥師公會提醒，若慢箋藥品用罄或回診時間介於春節期間，也開放提早於今起領藥。規劃出國超過1個月者，憑機票影本與切結書，也可一次將3個月內的慢箋全部領取，以免在海外因為疫情或其他突發因素回不來導致用藥中斷。
第六類則是準備個人簡單藥歷，藥師公會說，可下載健保署的健保快易通APP，經由健康存摺可顯示近期用藥明細，若不熟悉操作，則可保留處方藥藥袋，非處方藥外盒及仿單，出遊萬一需要在當地就醫或用藥時，可提供給醫事人員參考，降低藥物交互作用風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。