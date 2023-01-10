拋柯文哲納2024民調忽略侯友宜？王鴻薇：他絕不小家子氣
2024各政黨布局引發關注，北市第三選區立委補選當選人王鴻薇拋出應將鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲，納入考量及民調中，並尋求合作可能，團結一致爭取政黨輪替。不過，由於新北市長侯友宜屢被點名有望角逐2024總統，引致王鴻薇今（10）日受訪被問到，會不會對侯友宜有點不好意思？她直言，侯現在氣勢很強，且絕對不是小家子氣的人，若納入整個在野大聯盟中，所有在野者應也會表達支持。
記者翁子竣／台北報導
王鴻薇拋柯文哲應納入2024總統民調，引發外界解讀是國民黨青壯派首開第一槍？王鴻薇今受訪時說，他們共識就是2024國民黨應推出最強人選，目標要政黨輪替並下架民進黨，跟她一樣想法的人一定有。不過，王鴻薇也坦言，她並沒有跟別人做具體討論，但相信大家皆認為，所謂剩選方程式就是推出最強的人。
媒體追問，會不會對侯友宜有點不太好意思？王鴻薇說，非常感謝侯市長選舉期間幫她站台，而且是她主動邀約，「但我相信侯市長絕對不是小家子氣的人」；事實上，侯友宜現在氣勢很強，有一次到松山區、一次到中山區，自己就在一旁親眼看到，很多北市民給予侯非常熱烈的回應。
王鴻薇說，這樣的勝選方程式對侯友宜很好，若納入整個在野大聯盟，大家也有合作空間，未來推出最強人選，所有在野者應都會支持，她強調至少到時不會出現兩組人，削弱自己的力量情形。