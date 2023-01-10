菸害防制法最後一次協商　家長團體怒批管菸彈不管載具

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黃正銘說，若按照衛福部的方式通過修法，未來加熱菸載具將可透過自動販賣機、網購、郵購等無法辨識消費者年齡的方式銷售，也能夠在商店的開放式貨架上陳列展示，讓青少年直接接觸把玩，加熱菸業者還能大喇喇在載具外盒宣傳「低危害」或「無害」，並在營業場所免費供應加熱菸載具，以吸引20歲以上的「非」吸菸者開始使用加熱菸。
黃正銘表示，政府草案規劃以「健康風險評估」來做為加熱菸的管理機制，但「健康風險評估」本身就是一種誤導性字眼，不僅WHO發布聲明譴責，也將落入菸商陷阱，1970年代菸商推出「淡菸」誤導部分菸品危害較小，直到1990年研究證實淡菸危害並未減少，且會影響吸菸者戒菸意願及延長其吸菸時間，年輕族群更容易購買。
黃正銘說，政府草案的「健康風險評估」用詞就如同「淡菸」概念一般，把菸品的風險分等級，這樣會誤導國人以為通過健康風險評估的是危害較低的菸品，而且還是政府掛保證，有鼓勵民眾使用之嫌。
全國家長會長聯盟、全國家長團體聯盟表示，衛福部只要同意在《菸害防制法》修正草案第三條菸品定義後加上「及指定菸品之必要組合元件」12個字，即可符合WHO公約，讓加熱菸載具依照菸品管理，未來，成年吸菸者可以依照個人意願到全台灣6.5萬個販菸場所買到完整的加熱菸（菸草柱及載具），避免直接危害到下一代，陷入充斥菸品廣告展示、自動販賣與網路郵購，還有免費贈送的誘惑與危害中!
愛兒親師家長協會理事長張文昌指出，加熱菸包含菸草柱及載具，兩者相加才能使用，若只管菸草柱，不管載具，形同只管一半，無法有效管制菸害；當載具本身無納管，未來可比照3C產品，經過經濟部檢驗、貼上安全標章，全國人民都能取用；過去多年來台灣無菸品廣告，若不管載具，形同幫菸商開後門，國外很多例子是拿載具品牌（同菸品品牌）做廣告，請偶像藝人代言，對青少年有致命吸引力。
他說，即使政府說會管菸草柱，但比起機器（菸具），菸草柱是相對便宜、好取得，就像青少年拿到PS5，難道不會去找裡面的遊戲片嗎？
除了「台灣拒菸聯盟」，新北市家長志工教育成長協會今天也到立法院外抗議，要求立委不要阻擋菸防法。
新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍說，今天上午衛環會召委、國民黨立委林為洲，繼續跳針討論管制非屬菸草產品的「加熱器具」等細節，擔憂菸防法因為立委談不攏，而一再拖延，甚至胎死腹中。
何若萍表示，立委持續拖延立法的名義看似保護民眾，但特定立場卻犧全民健康利益，菸害防制應該抓住源頭，國人飽受二手煙害，最好是全面禁售紙菸；尤其是青少年因為電子煙泛濫四處為害，根據衛福部統計，青少年吸食電子煙恐已超過5.7萬人，立委豈能延宕修法，導致校園充斥電子煙而無法可管；朝野協商時，國民黨立委用枝微末節刁難法案，令人質疑到底是反菸、還是挺菸。
何若萍說，家長和民間團體最憂心的就是台灣青少年吸菸問題，《菸害防制法》這次修法層面甚廣，如果能夠三讀，將是近十餘年來台灣菸害防制的重要里程碑，國人健康不應該在無謂的爭論中，不斷被消耗與犧牲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！