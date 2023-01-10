長輩圖紅到義大利？「蓮花早安酒」開賣 酒莊主人親認證
長輩圖無國界連義大利人也收得到！曾推出創意「劍人夕鶴」的義大利紅葡萄酒引發共鳴一夕爆紅的沃芙酒業，近期推出「義大利長輩圖早安酒」，並透露義大利酒莊莊主看到創意酒標後，竟表示自己也天天收到同樣的問候圖！而蓮花代表的花語為「脫俗持久、恩愛關懷」，搞笑又有關懷之意的雙關語，相當適合年節送禮。此外，新年限定禮盒也可以選擇中式喜氣風滿滿的，獨立裝瓶品牌THE WHISKYFIND與藝術家柘榴君聯手推出的兔年禮盒，飛天猫手持樂器並開啟新春蒸籠，象徵圓滿富貴、蒸蒸日上之意。
記者鍾怡婷/綜合報導
「劍人夕鶴」的義大利紅葡萄酒，幽默酒標引發共鳴一夕爆紅。因2023農曆年節將近，業者再創新作推出「義大利長輩圖早安酒」。業者透露，酒標上的蓮花是義大利莊主在日本旅遊時獲得的靈感，當時收到樣品後覺得相當有親切感，馬上想到國內相當盛行的長輩問候圖，立刻向義大利酒莊莊主聯繫後，推出早安字樣的台灣限定版本。
身為義大利人的莊主看到「義大利長輩圖早安酒」後，竟意外透露自己每天也都會收到同款早安長輩圖，原來是有相當親切的華人客戶，每天都會透過早安長輩圖傳遞關懷之意，可見台灣長輩圖無國界，到哪裡都有機會見到！而此款來自義大利北部Asti產區的粉紅氣泡酒，使用的紅葡萄品種nebbiolo很少用來釀造氣泡酒，通常都是指釀成紅酒，氣泡酒市面上很少見，再加上麝香葡萄moscato，尾韻帶一點點甜，相當適合圍爐團聚暢飲。
業者也表示「義大利長輩圖早安酒」採限量預購，原價800元，優惠早安價700元一瓶，第一波只有進3000瓶，售完恐怕就不會再有，農曆年想要創意送禮的可得抓緊腳步預購。
同時新年限定酒款禮盒，還有THE WHISKYFIND威士忌坊與柘榴君聯名推出《飛天猫典藏威士忌系列》，對藝術家柘榴君來說，如果傳說中最崇高的生物是飛天，現實生活中最崇高的存在即是猫咪，而飛天猫就是現實生活中傳達祝福的調皮使者，天猫在天上觀察人間的森羅萬象，為了迎接吉祥如意金兔年，手持樂器並開啟新春蒸籠，喚醒可愛兔子小籠包，象徵圓滿富貴、蒸蒸日上之意，為新的一年揭開耀眼序幕！