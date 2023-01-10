蘇建榮指還稅於民假議題 王鴻薇批笑死：任內還多少錢？
去年超徵稅收4500億，行政院日前拍板過年後每人普發現金6000元，前財政部長蘇建榮則批還稅於民是假議題，多餘的錢應該拿來還債。對此，北市第三選區立委補選當選人王鴻薇今（10）日受訪痛批，蘇建榮當財政部長這麼久，過去6年超徵稅收1.1兆，拿了多少錢去還債？現竟在這高談闊論，「真的笑死人。」
記者翁子竣／台北報導
蘇建榮昨出席「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會活動時，談到還稅於民他直指就是假議題，已跟下一代借了很多錢來花，主張有多餘的錢就應該拿去還債。蘇建榮還說，何況現在財政仍處在赤字，還稅於民必須舉債，除非借來的錢用在下一代可享用的公共建設與服務上。
針對蘇建榮的說法，行政院則回應，普發現金非還稅於民，是共享經濟成果。王鴻薇今受訪則批，此事應該讓行政院長蘇貞昌回答，蘇建榮現在離開位置後卻開始嗆蘇，她強調還稅於民概念來自於政府超徵，但可看出民進黨政府卻用很多方式來包裝。
王鴻薇質問，蔡政府過去6年超徵1.1兆，請問花到哪裡去？去年超徵稅收可能超過4500億，當然要還稅於民，尤其大家看到新竹棒球場還有這麼多弊案，甚至是台南市政府的貪汙案，「納稅人錢放心交政府使用嗎？」
王鴻薇也炮轟蘇建榮當財政部長許久，現在又高談闊論說，超徵稅收1.1兆錢要拿去還債，「真的笑死人」，究竟超徵的錢有多少拿去還債，還是通通拿去亂花？她認為，行政院現在就是自亂陣腳，自己也解釋不通，舉債發現金叫什麼樣的經濟共享？難道是債務共享？