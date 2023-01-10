名家論壇》謝佩蓁／想做菜vs想吃　家常菜串連女性情感

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由日本空氣美人－比嘉愛未所飾演的野本，是個約聘僱的OL。下班後的她可一點也不平凡。她喜歡做料理，不僅會做飯給自己吃，還會把色香味俱全的成品放在社交平台上，還因此吸引不少粉絲，成為一個料理網紅，而這也是她得到成就感的最大來源。
不過原本只是單純的喜歡料理，卻常被男同事說當她的老公、男友或小孩一定很幸福，也很想要有這樣的女朋友為自己做飯。這看似吹捧的讚美，對野本來說卻是非常困惑。事實上，她的感情世界很貧乏，甚至沒有需求。做料理就只是單純的喜歡，不懂為什麼喜歡做飯就一定是為了喜歡的人。難道就不能只是單純喜歡嗎？
不過，野本是個小鳥胃，能變化的菜色不多，往往只能做單人份的料理。她其實很想挑戰做大份量的料理，可以發揮的地方更多。不過因為一個人在東京生活，沒有親人，更沒有知心的朋友，如果做太多反而造成她的負擔。從她兩點一線的單純生活，再加上內向的個性，的確也不容易找到可以跟她一起分享美食的飯友，這就成為她最大的煩惱了。
因為分享，可以帶來更多友誼與創意
某個下班的夜晚，野本發現住在同一層公寓的春日小姐（西野惠未 飾）食量很大。又過了些日子，野本不小心滷了一鍋肉，她一個人根本吃不完，正感到懊惱的時候，想到了春日。對日本人來說，人際之間的界線是很分明的，她突破很大的心理障礙，才終於敲了春日的家門，請春日可以幫她解決過多的料理。春日想了一下，欣然接受，而且一下子就把那鍋滷肉吃完了！這讓野本覺得實在太驚訝、太棒了！
而事實上，春日在外面常常吃不飽。因為她食量很大，但是去外面吃飯的時候，老闆常因為她是女生而自動幫她把飯量減半，但其實她需要吃一大碗。跟公司聚餐，分食的時候，她往往都是最後一個才輪到，這時菜盤上的食物都只剩寥寥無幾，讓她常常吃不飽。
野本知道春日有這樣的困擾時，大膽地向春日提議，以後可以常來跟她蹭飯。因為她是個喜歡料理卻是個小鳥胃的人，如果有春日可以跟她一起共食，那就可以各取所需。春日答應了，不過也執意要給野本料理費，這樣彼此才不會有心理負擔。於是兩個人就這樣展開一起煮飯、吃飯、採買食物的生活。
愛做飯不僅帶來成就感，更是心靈的提升
因為春日的存在，野本每天最快樂的事情就是思考今天要煮什麼，然後看著春日把她的料理吃完。他們可以因為料理，激發出更多的創意，也有源源不絕的話題。他們會一起討論幾天要吃什麼、怎麼煮比較好，假日可以煮什麼特別的食物，需要去哪裡採買食材更便宜，甚至在採買的過程中，還意外發現美麗的海灘，一起度過了悠閒的假日。這對內向、幾乎沒有社交生活的野本來說，她的生活因為分享料理，意外得到一個知己，也讓她的生活不再如此單調。相反的，她開始做了許多她不常做的嘗試，生活越來越有層次而精彩。更重要的是，這一切都讓她感覺到心靈的富足。
除此之外，野本生病的時候，春日也會就近照顧她。不僅幫她買藥，還會反過來煮飯給她吃。讓野本第一次感受到家人以外的照顧，這對於獨居於諾大城市的她來說，春日的存在不只是一種陪伴，更是穩定她身心的重要泉源。這真的只是一般友情嗎？野本開始懷疑了？
她回憶起從小到大很要好的朋友圈，到最後都會因為交男朋友，而一一離去。漸漸的，她習慣一個人，反正過不了多久，這些朋友也都會離開。她從來沒有喜歡過任何一個人，根本不懂什麼叫愛情、什麼是悸動。但是現在的她，卻很在意春日將會怎麼過聖誕節，過年會跟誰在一起？還是一個人嗎？她像個暗戀的女子，踹想著要怎麼開口邀約春日一起過節。這讓她意識到，也許她喜歡的是女人，而且還是春日。
煮飯給喜歡的人吃，是幸福也是被愛
《想做菜的女人和想吃的女人》其實是改編自人氣同名漫畫。當我們看到最後幾集，才會赫然發現這其實是一部百合劇。不禁讓人莞爾，日本人連討論同志情感，也都這麼含蓄。不過也因為如此，才能將感情描繪的特別細膩，不會讓觀者有太多先入為主的觀感。透過漸進式的劇情鋪排，讓觀者了解同志的愛，其實與我們大部分的異性戀沒有不同。
我們還可以從野本與春日相處的過程中，感受到大部分的人離開校園後，要找到一個知心的人好像變得越來越難。似乎活在這座城市越久，內心就越孤單，這就越發覺得野本與春日的相遇、相知到相惜，有多難能可貴。怎麼可以不好好祝福這段純粹的愛情呢？
●作者：謝佩蓁／影評人
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