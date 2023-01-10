本週聚焦台積電法說與美CPI 台股封關前觀望氣氛轉濃
2023年開年首週，國際資金對亞股買多賣少，有法人指出，上週僅有雙印市場遭到資金淨流出，其他亞股全數獲得資金回補，且主要回補市場為去年賣超最甚的東北亞雙雄，南韓單週吸金8.02億美元最多，再來是台股的3.07億美元。法人預估市場本週將聚焦週四（12日）晶圓龍頭大廠法說及美國CPI數據，但由於今年過年時間長，預期台股封關前倒數幾個交易日觀望氣氛將日趨濃厚。
記者許家禎／台北報導
PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，從經濟數據來看，美國前景仍趨疲軟，12月ISM製造業指數由49.0降至48.4，連續兩個月萎縮，非製造業指數則由56.5跌至49.6，更為兩年多以來首見萎縮，由於現階段聯準會仍採取升息及縮表政策來抑制需求及通膨，預期景氣放緩壓力仍大，第一季ISM指數持續走降的機率大增。
再者，葉家榮說明，本月中美國即將進入財報週，根據Factset預估，2022年第四季企業獲利將出現年減-4.1%的數據，且市場將更為關注企業對今年的展望，進而評估衰退的可能性與幅度，加上聯準會制訂貨幣政策的關鍵仍取決於通膨，本週四美國將公布CPI數據，預估市場將呈震盪走勢。
全年來看，在有明確信心讓通膨下降至2%之前，聯準會應保持高利率一段時間，不過，上週鷹派指標聖路易聯準銀行總裁布拉德表示，今年將是通膨減緩年，該言論或可提振短期市場信心。
PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，台股昨日的強彈讓加權指數向上突破下彎的月線壓力，且量能跟進放大，有利於盤面的輪漲態勢，以及具題材的族群表現，預估市場本週將聚焦週四晶圓龍頭大廠法說及美國CPI數據，但由於美國1月中旬將陸續公布企業財報，加上兔年農曆假期較長，預期台股封關前倒數6個交易日觀望氣氛將日趨濃厚，後續須留意全球科技大廠首季法說，不過只要獲利下修幅度未如預期嚴峻，或中國解封政策效果及疫情逐漸明朗，則可望提振年後台股信心。