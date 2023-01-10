2023台灣燈會23款萌週邊搶先公開！蔣萬安最愛「這個」
2023台灣燈會即將在2/1-2/19登場，今年台灣燈會重回台北市舉辦，台北市政府府卯足全力籌辦，日前陸續曝光各種創意設計的燈飾，今（10）日台北市長蔣萬安攜手設計電商品牌Pinkoi公布23款燈會周邊商品，包括超萌吉祥物「光源兔」靈動亮相外，這次台灣燈會也配合多家在地優秀廠商，從衣著穿戴到家居擺設樣樣實用，跳脫往年燈會帶回家「無用」的詬病。蔣萬安也在記者會上對「光源兔吸鐵兔玩偶」愛不釋手，全程掛在肩膀上邀請市民朋友一起get同款。
記者汪睿琦/綜合報導
北市府今日舉辦燈會周邊亮相記者會，23款既實用又可愛的兔年燈會周邊亮相，其中像是知名Youtuber蔡阿嘎妻子「二伯」創立的親子衣著品牌「hahababy」，為燈會設計了雙面純棉外套及雨衣，大人小孩都有款式，讓你帶上家中寶貝逛燈會也不怕下雨著涼；還有香氛設計品牌「LumiAroma」設計的轉轉光源蠟燭，利用燭火形成的熱對流讓上方葉片轉動，葉片上的光源兔就像在開派對一樣開始舞動，溫暖你每一天的心情！
其他還有包含3款農曆新年禮盒，餅乾鐵盒、蜂蜜蠟片食用玩都可以留在家中當擺設，實用又可愛；光源兔雨傘、帆布包、杯套、絹印提燈等等，都萌度破表。市長蔣萬安與現場媒體一同搶先開箱時就對肩上光源兔吸鐵玩偶愛不釋手，更被封為「最佳代言人」邀請市民get同款；另外「轉轉光源蠟燭」也讓蔣萬安直呼「好酷！」在現場直接玩轉了起來。
蔣萬安市長表示，今年台灣燈會睽違23年回歸台北，也是國內解封後第一場國際大型活動，再加上精美設計的23款週邊商品，為台北市注入「設計與創意」的產業軟實力。蔣萬安也誠邀民眾在燈會期間（2/1-2/19）到信義商圈、松菸園區，或在Pinkoi官方平台上都可以購得這些可愛週邊，一起帶上光源兔成為「點亮城市的光」。