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藍推71歲林明溱戰立委補選　綠齊轟：南投國「萬年國代」

▲國民黨徵召71歲的林明溱再戰立委補選，讓綠營公職齊批。（圖／翻攝自林明溱臉書）
▲國民黨徵召71歲的林明溱再戰立委補選，讓綠營公職齊批。（圖／翻攝自林明溱臉書）

記者黃宣尹／台北報導

南投立委補選將於3月4日投票，國民黨徵召71歲前縣長林明溱出馬，引發論戰，民進黨籍民意代表也接連抨擊。台北市議員簡舒培就說，林明溱跟台北市大安區立委林奕華一樣吃相難看，彷彿「萬年國代」還沒走入歷史；台北市議員吳沛憶也說，林明溱卸任縣長，若再度當選立委，恐怕南投繼續陷入國民黨的家族政治，有花蓮國、苗栗國，又要多一個南投國。

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▲民進黨徵召蔡培慧出戰南投縣第二選區立委補選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲民進黨徵召蔡培慧出戰南投立委補選，力拚翻轉長年艱困的選區。（圖／蔡培慧辦公室提供）
南投縣長許淑華就任後，其留下的立委席次將要補選。民進黨徵召參選縣長落敗的蔡培慧出戰，國民黨則由剛卸任縣長的林明溱披掛上陣。簡舒培對此說，林明溱卸任縣長時才表態「不會再選」，結果過不到2個禮拜，就接受徵召參與南投立委補選，而林奕華預告將在2月進入台北市政府擔任副市長，卻寧可犧牲市民，讓大安區一年沒有民意代表服務、讓台北市民一個多月沒有副市長，也要卡住立委的位置，沒收這場應該要有的補選。

簡舒培說，林明溱原要讓兒子林儒彬接棒，結果林儒彬卻在國民黨內初選民調墊底，林明溱接受徵召之心路人皆知，擔心的就是怕其他黨內新秀參與補選，若成功選上了，就無法完成林家的政治接棒。簡舒培批，為了卡住位置不讓年輕世代接棒，國民黨吃相一個比一個難看，彷彿「萬年國代」還沒走入歷史，國民黨把台灣當黨的私有物為所欲為。

高雄市議員林智鴻說，國民黨寧可徵召71歲且爭議不斷的林明溱，也不讓其他在地青年出線，不僅是去年高雄「陳麗娜毀諾事件」翻版，更突顯「世代交替、排黑」在國民黨「攏是假」。

林智鴻抨擊，林儒彬是藍營有意爭取南投立委補選的3人當中，民調表現最差的，甚至只剩民進黨蔡培慧的一半再多一點。哪怕縣長任內用盡政治資源，讓兒子入鏡拍政府廣告，又在活動中親自大力拉抬，林儒彬依然扶不起來，為了政治香火，其他想參選的在地青年只能乾瞪眼、敢怒不敢言。

吳沛憶也說，林明溱說要支持年輕人表現，只有唯一支持自己兒子，完完全全把立委席位當自己家的，吃相實在太難看，難怪連國民黨內也有很多不滿的聲音。林明溱卸任縣長，若再度當選立委，恐怕南投繼續陷入國民黨的家族政治，有花蓮國、苗栗國，又要多一個南投國。

吳沛憶表示，蔡培慧挑戰賄選前科的林明臻家族政治，這一場補選的價值選擇同樣清晰，但民進黨沒有樂觀的本錢，需要大家高度關注。

新北市議員翁震州也說，國民黨嘴上喊著世代交替，實際卻為了政治利益說一套做一套，如此短視近利的政黨及候選人，連自家人都無法接受，更何況是其他民眾，而竟仍妄想將南投政治搞成家族企業，此舉不僅難以對選民交代，更是大大阻斷了青年世代及非林家人的參政之路。

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