藍推71歲林明溱戰立委補選　綠齊轟：南投國「萬年國代」

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡舒培說，林明溱原要讓兒子林儒彬接棒，結果林儒彬卻在國民黨內初選民調墊底，林明溱接受徵召之心路人皆知，擔心的就是怕其他黨內新秀參與補選，若成功選上了，就無法完成林家的政治接棒。簡舒培批，為了卡住位置不讓年輕世代接棒，國民黨吃相一個比一個難看，彷彿「萬年國代」還沒走入歷史，國民黨把台灣當黨的私有物為所欲為。
高雄市議員林智鴻說，國民黨寧可徵召71歲且爭議不斷的林明溱，也不讓其他在地青年出線，不僅是去年高雄「陳麗娜毀諾事件」翻版，更突顯「世代交替、排黑」在國民黨「攏是假」。
林智鴻抨擊，林儒彬是藍營有意爭取南投立委補選的3人當中，民調表現最差的，甚至只剩民進黨蔡培慧的一半再多一點。哪怕縣長任內用盡政治資源，讓兒子入鏡拍政府廣告，又在活動中親自大力拉抬，林儒彬依然扶不起來，為了政治香火，其他想參選的在地青年只能乾瞪眼、敢怒不敢言。
吳沛憶也說，林明溱說要支持年輕人表現，只有唯一支持自己兒子，完完全全把立委席位當自己家的，吃相實在太難看，難怪連國民黨內也有很多不滿的聲音。林明溱卸任縣長，若再度當選立委，恐怕南投繼續陷入國民黨的家族政治，有花蓮國、苗栗國，又要多一個南投國。
吳沛憶表示，蔡培慧挑戰賄選前科的林明臻家族政治，這一場補選的價值選擇同樣清晰，但民進黨沒有樂觀的本錢，需要大家高度關注。
新北市議員翁震州也說，國民黨嘴上喊著世代交替，實際卻為了政治利益說一套做一套，如此短視近利的政黨及候選人，連自家人都無法接受，更何況是其他民眾，而竟仍妄想將南投政治搞成家族企業，此舉不僅難以對選民交代，更是大大阻斷了青年世代及非林家人的參政之路。