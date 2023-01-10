蔣萬安實測新年運勢狂！中獎率88% 被拱「市長報明牌」
今（10）日台北市長蔣萬安帶領市府團隊、合作品牌Pinkoi攜手曝光23款2023台北燈會超萌週邊產品，從衣著穿搭、創意實用、品味美食通通有，一舉打破過往燈會紀念品帶回家無用擱置的窘況。記者會中，蔣萬安也被拱玩起時下最流行的新年運勢測驗「點亮城市的光」，沒想到市長一出手結果竟顯示2023年中獎率高達88%！結果一出主持人更嗨拱蔣萬安「下次有不錯的數字報一下！」瞬間逗樂現場眾人。
記者汪睿琦/綜合報導
蔣萬安今與媒體一同開箱台北燈會23款週邊商品，同時也玩起先前台北市觀傳局設計推出的「2023的你會是甚麼光？」新年運勢測驗。其中不少問題設計都跟台北市景有關，像是台北車站、捷運、盆地等意象，身為市長的蔣萬安非常順利的就完成測驗。有趣的是，蔣萬安新年運勢結果出爐顯示「中獎率高達88%」，好運勢讓眾人驚呼羨慕，連主持人在一旁也起鬨要市長下次記得「報明牌」，逗樂氣氛。
蔣萬安所測驗的是台北市觀傳局日前才推出的燈會周邊活動，看準年輕z世代喜愛玩的線上心理測驗，「成為點亮城市的光」心理測驗將會有10種創意結果，代表2023桃花不斷的「閃光」、誠為萬眾焦點的「吸引目光」、沉穩內斂的「波光」、洞悉一切的「X光」等等，還有3種「超稀有」光波代表著你的2023年新年新運勢，而蔣萬安所測出的結果正是「靈光滿滿」。
除了心理測驗，今台北市府舉辦燈會周邊亮相記者會，公布23款既實用又可愛的兔年燈會周邊。其中像是知名youtuber蔡阿嘎妻子「二伯」創立的親子衣著品牌「hahababy」為燈會設計了雙面純棉外套及雨衣，大人小孩都有款式，讓你帶上家中寶貝逛燈會也不怕下雨著涼；還有香氛設計品牌「LumiAroma」設計的轉轉光源蠟燭，利用燭火形成的熱對流讓上方葉片轉動，葉片上的光源兔就像在開派對一樣開始舞動，溫暖你每一天的心情！