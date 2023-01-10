連接過埤里南成里橋樑通車 陳其邁盼解南成過埤兩里交通
鳳山區過埤里與南成里是鳳山新興的生活區，兩里以鳳山溪分界，交通發展受限，高市府因應交通行車安全及地方發展需求，高市府特別透過新建橋梁，以提供當地完善交通路網並於今(10)日開放通車，市長陳其邁在主持通車啟用典禮時希望能夠徹底解決南成、過埤里的往來交通問題。
記者郭凱杰／高雄報導
鳳山區過埤里與南成里是鳳山新興的生活區，因緊鄰五甲商圈，為串聯住宅及商業區的交通要道，近年來人口大幅成長，通勤民眾常行駛88快速道路下方，常見汽、機車與大貨車爭道，影響行車安全，為此興建跨越鳳山溪的人行、車行橋可完善鳳山溪兩岸交通路網，改善民眾行車安全，且該工程除鋼構橋外亦配置照明路燈及橋側投射燈景觀工程，以圓拱搭配鋼纜吊索造型，呼應建置完成之鳳山溪水環境生態營造成果，建置友善人本環境。
新工處指出，橋梁全長約58.2公尺，寬12公尺，設置雙向混合車道，完工後與原有保成一路及溪濱一街串聯健全周邊路網，紓解鄰近交通汽、機車與大貨車爭道情形，橋面上兩側更設置寬2公尺人行道，利於民眾親近鳳山溪河岸環境提昇周邊生活環境品質，工程經費約1億1,367萬元，完工後不僅能完善週邊交通路網，紓解鄰近交通汽、機車與大貨車爭道情形並串聯鄰近綠地、公園、新市鎮等地，結合河岸水環境營造成果，形塑市民健康慢活空間。