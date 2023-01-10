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華航攜手燈燈庵　正宗日本會席料理高空商務艙上桌

▲中華航空攜手東京名店「燈燈庵」，15日起在日本航線推出全新豪華商務艙、商務艙專屬日式餐點。（圖／記者黃仁杰攝，2022.01.10）
▲中華航空攜手東京名店「燈燈庵」，15日起在日本航線推出全新豪華商務艙、商務艙專屬日式餐點。（圖／記者黃仁杰攝，2022.01.10）

記者黃仁杰／台北報導

中華航空攜手東京名店「燈燈庵」，15日起在日本航線推出全新豪華商務艙、商務艙專屬日式餐點，將日本宴請貴客最具代表性的會席料理搬上高空，讓搭乘貴賓倍享尊榮，透過一道道精緻的和食饗宴升級五感體驗，為旅程寫下美好印象。

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三代傳承的燈燈庵來自東京，是超過半世紀的黑茶屋餐飲集團旗下高級會席料理餐廳。15日起，搭乘華航日本旗艦航線豪華商務艙、商務艙的旅客，包括桃園至東京成田、大阪、福岡及名古屋、松山-東京羽田、高雄-東京成田及大阪航線，可享用到「燈燈庵」唯一海外授權店、東京本店派駐的日籍料理長廣中新輝及台北主廚陳威廷為華航特別設計的機上日式餐點。

首季推出「初春御膳 翔」，主菜為黑毛和牛照燒，嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，搭配口感香甜的北海道夢美人米。未來也將隨季節更迭，提供旅客當令的主菜選項。
「初春御膳 翔」從前菜到甜點多以台灣在地食材為基礎，處處別出心裁。前菜融合懷石料理的「八寸」元素，將代表季節性的食材盛為一盤，相當考驗師傅刀工，每一樣都得切成一寸一口的大小，使用金針菇、莧菜、燻製合鴨等本地食材為主，採日式手法製成八道小點。另外煮物的紅蘿蔔、栗子南瓜、椎茸、冬筍，炸物的牛蒡唐揚，漬物中的柿子、小黃瓜，以及甜點的芋頭、野薑花、紅心芭樂、黑糖和紫心地瓜等，也通通產自台灣。

▲黑糖饅頭用濃郁黑糖外皮，包裹產自台灣的綿密紫薯，先蒸後炸，做出外酥內軟、口感層次豐富的特色甜點。（圖／記者黃仁杰攝,2022.01.10）
▲黑糖饅頭用濃郁黑糖外皮，包裹產自台灣的綿密紫薯，先蒸後炸，做出外酥內軟、口感層次豐富的特色甜點。（圖／記者黃仁杰攝,2022.01.10）
餐點裡最特別的，是東京燈燈庵本店著名菜色「勾玉豆腐」和「黑糖饅頭」。勾玉豆腐利用腰果、葛粉、牛奶及鮮奶油，配以日本柴魚及昆布製作的柴魚高湯凍、芥末，經過 5 道手續、耗費近 40 分鐘，最後撒上台灣烏魚子粉製作而成；黑糖饅頭則是濃郁黑糖外皮，包裹產自台灣的綿密紫薯，先蒸後炸，做出外酥內軟、口感層次豐富的特色甜點。

燈燈庵老闆王劭仁受訪表示，由於日本料理手法繁複，每一種不同的食材搭配的高湯、溫度都截然不同，要如何讓機上的旅客能在口感、溫度、味道上都符合品牌的要求，在不斷地往來調整上耗費了半年的時間，「真的得靠科學家和美食家的結合，才能把正統的日本料理搬上飛機」。

華航與屢次獲得國際設計大獎的知名品牌 JIA 品家合作，聯名推出全新日式餐具襯托精緻美食，靈感來自於日本傳統漆器及蒔繪工藝，將春賞櫻、夏花火、秋戀楓、冬玩雪的四季意象表現在器皿上。新式餐碗以「領略四季之美，賞盡櫻火楓雪」的概念，將日本四季特色轉化為符號帶入器型當中，旅客用餐結束後能看見餐盤底部的小驚喜，在航程五感體驗之餘，創造第六感的感知與回憶。

醋物盤、前菜盤及筷架是以櫻花為器型的「春櫻」，櫻花花瓣的設計加上盤上的櫻花圖騰，主菜盤、煮物盤是「夏花火」，器型上方開口處向外擴展，好似花火向上綻放，盤底能看見花火圖騰；「秋楓」系列展現在米飯碗及味噌湯碗上，米飯碗底部則帶有楓葉圖騰；用餐後上呈的是「冬雪」，兩件一組的甜點和水果盤組合後是個可愛的小雪人，茶杯盤上則有雪花圖騰。

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