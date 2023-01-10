華航攜手燈燈庵　正宗日本會席料理高空商務艙上桌

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首季推出「初春御膳 翔」，主菜為黑毛和牛照燒，嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，搭配口感香甜的北海道夢美人米。未來也將隨季節更迭，提供旅客當令的主菜選項。
「初春御膳 翔」從前菜到甜點多以台灣在地食材為基礎，處處別出心裁。前菜融合懷石料理的「八寸」元素，將代表季節性的食材盛為一盤，相當考驗師傅刀工，每一樣都得切成一寸一口的大小，使用金針菇、莧菜、燻製合鴨等本地食材為主，採日式手法製成八道小點。另外煮物的紅蘿蔔、栗子南瓜、椎茸、冬筍，炸物的牛蒡唐揚，漬物中的柿子、小黃瓜，以及甜點的芋頭、野薑花、紅心芭樂、黑糖和紫心地瓜等，也通通產自台灣。
餐點裡最特別的，是東京燈燈庵本店著名菜色「勾玉豆腐」和「黑糖饅頭」。勾玉豆腐利用腰果、葛粉、牛奶及鮮奶油，配以日本柴魚及昆布製作的柴魚高湯凍、芥末，經過 5 道手續、耗費近 40 分鐘，最後撒上台灣烏魚子粉製作而成；黑糖饅頭則是濃郁黑糖外皮，包裹產自台灣的綿密紫薯，先蒸後炸，做出外酥內軟、口感層次豐富的特色甜點。
燈燈庵老闆王劭仁受訪表示，由於日本料理手法繁複，每一種不同的食材搭配的高湯、溫度都截然不同，要如何讓機上的旅客能在口感、溫度、味道上都符合品牌的要求，在不斷地往來調整上耗費了半年的時間，「真的得靠科學家和美食家的結合，才能把正統的日本料理搬上飛機」。
華航與屢次獲得國際設計大獎的知名品牌 JIA 品家合作，聯名推出全新日式餐具襯托精緻美食，靈感來自於日本傳統漆器及蒔繪工藝，將春賞櫻、夏花火、秋戀楓、冬玩雪的四季意象表現在器皿上。新式餐碗以「領略四季之美，賞盡櫻火楓雪」的概念，將日本四季特色轉化為符號帶入器型當中，旅客用餐結束後能看見餐盤底部的小驚喜，在航程五感體驗之餘，創造第六感的感知與回憶。
醋物盤、前菜盤及筷架是以櫻花為器型的「春櫻」，櫻花花瓣的設計加上盤上的櫻花圖騰，主菜盤、煮物盤是「夏花火」，器型上方開口處向外擴展，好似花火向上綻放，盤底能看見花火圖騰；「秋楓」系列展現在米飯碗及味噌湯碗上，米飯碗底部則帶有楓葉圖騰；用餐後上呈的是「冬雪」，兩件一組的甜點和水果盤組合後是個可愛的小雪人，茶杯盤上則有雪花圖騰。