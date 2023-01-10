《食神2》有望開拍？坤達許願周星馳「超驚喜12字」回應
香港喜劇演員、導演周星馳，演出過的作品像是《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《大內密探零零發》、《少林足球》等片，都成為華人娛樂圈的喜劇經典之作，許久未出現在幕前的周星馳，近來在社群平台Instagram上面非常活躍，幾乎每則留言都親自回覆，甚至鬆口想拍《食神2》的念頭，令影迷們又驚又喜。
記者黃雅琪/綜合報導
周星馳在元旦日當天發文說：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」貼文發佈至今10天，累積按讚數達到14.5萬、留言數更有1.5萬則並且持續增加中，周星馳的魅力台灣藝人也擋不住，貼文底下釣出一大排「藍勾勾」藝人許願，台灣男星坤達喊：「希望拍《食神2》」，周星馳聽見了並親自回應：「正有此意，萬事俱備只欠劇本。」網友們看見這項好消息立刻大喊「食神歸位！」
台灣女演員柯佳嬿不讓老公坤達專美於前，緊接著留言：「想見到星爺！」沒想到周星馳會回應：「我也想見你。」似乎是看過柯佳嬿最新電影《想見你》而呼應。其他藝人有趣的留言與回應，還有李懿說：「想跟星爺一起騎車」，得到周星馳回答：「重機我強項！」胡杏兒期許：「想你成家立室生個小星星」，但周星馳無奈道：「條命冇你咁好（命沒有你這麼好）。」