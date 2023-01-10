《平均地權條例》只是開端？消基會提3訴求：後門要關緊
立法院今（10）日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，以「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」等五大重點，期望讓市場達到平衡，對此消費者文教基金會董事暨房委會委員張欣民表示，《平均地權條例》此次修正就是為了要將投資客趕出市場，一般消費者可多關注未來預售屋降價情況，以及身邊是否仍有不實炒作的情況，消基會董事長吳榮達也呼籲政府，新法應在2~3個月內頒布施行，未來也絕不能讓私法人再有「走後門」的機會，並應提供首購族、年輕族群購屋補助或降低利率。
記者張志浩/綜合報導
張欣民指出，今日《平均地權條例》的修正是必要之舉，因為「房子就是該拿來住的」，還給一般人公平的市場，將投資客趕出市場絕對沒有錯，預期未來無論六都或各地房價將在新法實施後逐步修正，而下跌幅度則要視各區域因其環境、地段、交通等價格的哄抬情況而定，但至少能讓有「自住需求」的一般產級民眾、年輕人有喘口氣的空間。
吳榮達則說道，《平均地權條例》修正案三讀通過後，消基會目前有3大訴求，首先是「儘快實施」，政府應在2~3月內發布執行，以免新法大打折扣，其次是「關緊後門」，新法中，私法人購買住宅將依其取得必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經內政部許可」2類，預售屋契約轉讓也需經由主管單位視察，政府應頒定明確的「核准標準」，才不讓法令和實際實施出現落差。
最後則是「補助」，《平均地權條例》修正通過確實打擊炒房，政府應考慮提供首購族、年輕族群購屋補助或降低利率，才能真正紓解壓力；張欣民也補充，接下來要正視的還有「持有稅太低」的情況，《平均地權條例》通過僅是居住正義、公平市場的一小步，如何施行更多友善「自住」的政策，讓年輕人買的起房、住的起房才是挑戰的開始。