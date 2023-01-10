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快訊／本土確診增24503例！死亡+26　境外移入+560

▲ 指揮中心表示，今（10）日本土確診增24,503例。（圖／指揮中心）
▲ 指揮中心表示，今（10）日本土確診增24,503例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增25,063例COVID-19確定病例，分別為24,503例本土個案及560例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之24,503例本土病例，為11,396例男性、13,092例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,759例)，臺中市(3,207例)，高雄市(2,997例)，臺北市(2,719例)，桃園市(2,335例)，臺南市(1,990例)，彰化縣(1,099例)，新竹縣(695例)，苗栗縣(671例)，屏東縣(660例)，新竹市(592例)，雲林縣(544例)，南投縣(394例)，嘉義縣(383例)，基隆市(356例)，宜蘭縣(346例)，嘉義市(272例)，花蓮縣(175例)，金門縣(119例)，臺東縣(116例)，澎湖縣(69例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為13例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月7日至今(2023)年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月7日。

指揮中心說明，今日新增560例境外移入個案中，為319例男性、241例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年1月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,085,176例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,985,422例排除)，其中9,097,554例確診，分別為43,563例境外移入、9,053,937例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,608例COVID-19死亡病例，其中15,589例本土，個案居住縣市分布為新北市3,029例、臺北市1,698例、臺中市1,654例、高雄市1,551例、臺南市1,166例、桃園市1,155例、彰化縣1,004例、屏東縣607例、雲林縣510例、南投縣503例、苗栗縣429例、嘉義縣405例、宜蘭縣327例、基隆市320例、嘉義市266例、花蓮縣266例、新竹縣258例、臺東縣197例、新竹市169例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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