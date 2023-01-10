春節不無聊！PS4、PS5遊戲大作6.6折起 加好友再送貼圖
台灣索尼互動娛樂今（10）日公布春節多項優惠，即日起至2/10購買主機可參加抽獎，最高可獲32000電子現金券。此外，農曆年期間1/22~2/5前100位成功於網上收集神秘祝福錦囊，即可獲贈888元的電子現金券。1/18~2/5多款熱門遊戲，最低6.6折起。1/17起至2/16與人氣插畫家「塔仔不正經」合作推出全新節慶貼圖，將PlayStation Taiwan的LINE官方帳號加入好友，即可免費擁有。
記者周淑萍/綜合報導
領了年終大紅包，也是時候好好犒賞自己，搶攻紅包財台灣索尼推出一系列的主機和遊戲優惠。1/10~2/10，凡購買PS5TM或PS5TM數位版主機， 在活動期間開啟主機並連接上網路，並登入PlayStationTMNetwork (PSN)帳戶，將抽出10名得獎者將獲得價值32,000多選一福利即享券。另外抽出40名可獲16000福利即享券和100名3,000福利即享券。
另，1/22~2/5於PlayStation Store內蒐集5個祝福錦囊，即可參加「新春尋寶趣」活動，前10名累積消費金額最高者並完成挑戰的參加者，有機會拿到Sony BRAVIA 4K智慧顯示器 (KM-50X85K) 、DualSenseTM無線控制器、 PULSE 3DTM無線耳機組等好禮，前100位，將獲得價值888元的多選一福利 即享券(便利商店限定)等。
新春期間，1/18~2/5有多款遊戲享有折扣，PS5的《Ratchet & Clank: Rift Apart》 、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition》 《跑車浪漫旅7》享有8折價；PS4的《Gran Turismo Sport PlayStation®Hits》 、《God of WarTM III Remastered PlayStation® Hits》*2 、《最後生還者 重製版 PlayStation® Hits》*2 有6.6折。此外，1/6~1/19，凡購買PlayStation禮物卡單筆滿 2,000元，加贈7-ELEVEN購物抵用劵100元；1/11~1/24，至全家購買PlayStation禮物卡單筆滿2,000元，同樣加贈全家抵用劵100元。