江宏傑激動爆哭！《全明星》4季全輸 哀嘆：好想拿冠軍
要拿一個總冠軍有多難？《全明星運動會》第4季原本被看好的紅隊，贏得比賽獎盃數量最多，最後總冠軍賽卻遭到藍隊逆轉勝，半年以來的努力，無法如願奪得總冠軍，領隊江宏傑淚灑現場，還得打起精神擁抱隊友、安慰大家，事後更發表長文，向所有支持紅隊的粉絲道歉，「又讓紅粉們失望了吧？真的好想贏一次呀！！！！」釣出一排明星隊友發聲助陣。
記者江芷稜/綜合報導
《全明星運動會4》賽制更動，加入第三支隊伍黃隊，最後選擇兩隊進行總冠軍賽，且不像前三季計算之前獎項，只靠當天3種類比賽項目定輸贏，對領先者毫無優勢。該天比賽首先由紅隊拿下排球賽冠軍，而躲避球則是由藍隊獲勝，最後的足球12碼PK賽藍隊又贏了，以兩勝一敗戰績奪下總冠軍獎盃，延續錢薇娟擔任領隊後的全勝王朝。
在比賽期間肩負領隊重任，還要處理與福原愛家務事的江宏傑，最後未能拿到總冠軍，不禁流下男兒淚，抱住隊友梅賢治大哭，暖心的他進到休息室後，還拚命安慰著紅隊隊員們沒事。上週日節目播畢，他在鏡頭前淚崩畫面曝光，哀嘆「又輸了，要拿一個總冠軍怎麼那麼困難」！
他事後也在社群平台寫了900字長文訴心聲，透露首次接任領隊時「內心害怕極了」，雖然每週只錄影一天，壓力卻是排山倒海而來，不僅要接觸不熟悉的運動項目，還要對鏡頭說話，並照顧每個隊員的想法與情緒，等於是從0開始。儘管一點一滴進步，還是沒能奪下總冠軍獎盃，他仍讚美隊友表現很棒，網友則安慰他「拚到最後一刻就沒有遺憾」、「都是賽制的問題，紅隊在我心裡就是冠軍」，江宏傑也卸下密集訓練的辛苦，帶著家人一起赴韓國度假，享受難得假期出國放鬆心情。