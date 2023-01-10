24歲「最美Coser」重病離世！曾發文喊：咳到肺快出來了

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空瞳羽夢表示，經過雙方協商後，因考量到紀念帳號會清空所有評論，因此決定，依川川的所有平台帳號將暫時不會申請作為紀念帳號，一切將由她代為保管，並開放所有發布過的內容。
最後，空瞳羽夢寫下：「川川回到了她的故土，並在她所熱愛的那片土地長眠，縱使身消影逝，亦有人情長存。祝願她在那邊幸福健康，永遠美麗，愉快安逸的生活。同願喜愛川川的各位摯友粉絲們身體健康，保重安好。」
消息立刻震驚廣大的粉絲，也讓該則貼文瞬間衝上當晚微博熱搜第一。此外，早在去年12月18日，也就是離世前10天，感染新冠肺炎的依川川就曾發文表示：「咳的肺的出來了！」當時就讓粉絲們感到憂心，如今卻因病離世，令人不勝唏噓。
更讓人痛心的是，才剛宣布和依川川戀情的攝影師男友，也發文悲痛寫下，兩人曾說好未來要去日本旅遊、登記結婚、退休種田等等的約定，如今再也沒有辦法實現，「妳明明答應過我了！」也讓許多網友感到相當難過。（編輯：詹鎰睿）
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