房市／信義房屋台中熱搜社區　「這裡」高CP值最夯

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信義房屋中六區協理洪振祐分析，這三個社區共同的特色包括CP值高、戶數較多、地點或交通機能方便。首先，台中的社區，戶數多半小於200戶，大型社區相對較少，這三個社區則都是超過400戶的社區，尤其城市經典甚至超過1000戶，相對在售數量就會比較多，應是整體社區成為熱搜的原因之一；其次，三個社區地點、交通機能都很方便，例如鄉林皇居、興富發上城都位於市中心西屯區，興富發上城更是位於台中市府正對面、鄰近新通車的捷運站，而城市經典則近五權車站，距離台中高鐵站車站也不遠。
但最重要的關鍵，仍在「CP值」。洪振祐表示，整體房價往上走，消費者對於高CP值社區的關注度自然也會越來越高，這三個社區無論單總價都有競爭力，加上本身也有中小坪數物件，更能受到預算有限的小資客群青睞。舉例來說，城市經典除了有總價2、300萬的套房產品，2至3房總價約6、700萬，興富發上城2房則約1000萬初；而鄉林皇居雖是中高總價的產品，但因有規劃百坪以下戶別，總價3000萬上下，不會像一般豪宅一樣，動輒上百坪、總價更高，對於部分客層來說，仍是相當具有吸引力。
洪振祐也表示，目前雖然交易量縮，房價卻沒有顯著修正，因此，CP值高的物件，預計會持續受到消費者注目。