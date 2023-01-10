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《平均地權條例》僅短期效果？換炒作「這個」房價恐回彈

▲《平均地權條例》修正案今（9）日三讀通過，房市專家何世昌認為，長期來看，炒作不僅不會絕跡，甚至造成反效果。（圖／張勵德攝）
▲《平均地權條例》修正案今（9）日三讀通過，房市專家何世昌認為，長期來看，炒作不僅不會絕跡，甚至造成反效果。（圖／張勵德攝）

記者張志浩/綜合報導

被稱為「打房最重手」的《平均地權條例》修正案今（9）日於立法院通過三讀，雖然還未公佈確切實施日期，但儼然已對房市投下一顆震撼彈。不過房市專家何世昌認為，修正案中的「預售屋限制換約轉售」將讓建商、投資客把資金轉而投向「成屋」市場，只能說《平均地權條例》短期對炒作的抑制有效，但長期來看，炒作不僅不會絕跡，甚至造成反效果，可能在新法實施半年內，市場消化完利空的情況後，房價將再次回彈。

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何世昌指出，今年房價不論修法與否都會下跌，而此次《平均地權條例》的修正，若預計在今年7月施行，對市場來說頂多僅需要半年的時間消化利空帶來的影響，這段期間，成屋將取代預售屋成為領漲的角色，屆時2024上半年，房價的回彈機會相當高。

何世昌解釋，台灣的成屋市場占比大約20％，預售屋則高達80％，因此成屋對一般人來說，屬於「低風險又較便宜」的選擇，但《平均地權條例》通過後，有錢人轉而將資金投入成屋市場，成屋價格抬升，一般族群和年輕人轉往購買預售屋，但若本身出現資金危機，受到「預售屋限制換約轉售」無法輕易轉手，退戶又將賠建商總價15%的違約款，反而讓情況更加惡化，甚至難保出現所謂的「黑市交易」，私下違法轉售預售屋的情形出現。

而針對未來房價下修，何世昌認為，《平均地權條例》對告地房價一定有抑制，但影響最大的應是去年預售屋供給量創新高的台中和高雄，台南和新竹影響較小；值得注意的是，2023年對許多中小型建商將是一大考驗，原因除了預售屋沒人買外，還會間接讓銀行的貸款、放款意願降低，嚴重甚至可能再2023年出現一波建商倒閉潮。

何世昌總結，《平均地權條例》修法完成，短期能讓資金較少的投資客退場，但對口袋較深的有錢人來說，影響真的不大，修法加速房價跌落，但跌到一定程度，買盤勢必接手讓底部出現，長期而言成屋市場也會因預售屋的種種限制出現震盪。此外，消費者文教基金會董事暨房委會委員張欣民也提醒，近期想趁機撿便宜購入預售屋的民眾，仍應評估生活機能、交通等是否符合個人需求，必須以自住的角度切入才比較安全。

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