《平均地權條例》僅短期效果？換炒作「這個」房價恐回彈

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何世昌解釋，台灣的成屋市場占比大約20％，預售屋則高達80％，因此成屋對一般人來說，屬於「低風險又較便宜」的選擇，但《平均地權條例》通過後，有錢人轉而將資金投入成屋市場，成屋價格抬升，一般族群和年輕人轉往購買預售屋，但若本身出現資金危機，受到「預售屋限制換約轉售」無法輕易轉手，退戶又將賠建商總價15%的違約款，反而讓情況更加惡化，甚至難保出現所謂的「黑市交易」，私下違法轉售預售屋的情形出現。
而針對未來房價下修，何世昌認為，《平均地權條例》對告地房價一定有抑制，但影響最大的應是去年預售屋供給量創新高的台中和高雄，台南和新竹影響較小；值得注意的是，2023年對許多中小型建商將是一大考驗，原因除了預售屋沒人買外，還會間接讓銀行的貸款、放款意願降低，嚴重甚至可能再2023年出現一波建商倒閉潮。
何世昌總結，《平均地權條例》修法完成，短期能讓資金較少的投資客退場，但對口袋較深的有錢人來說，影響真的不大，修法加速房價跌落，但跌到一定程度，買盤勢必接手讓底部出現，長期而言成屋市場也會因預售屋的種種限制出現震盪。此外，消費者文教基金會董事暨房委會委員張欣民也提醒，近期想趁機撿便宜購入預售屋的民眾，仍應評估生活機能、交通等是否符合個人需求，必須以自住的角度切入才比較安全。