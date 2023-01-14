殘暴到被枕邊人出賣！墨西哥「蛇蠍美女毒梟」奧赫達

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20歲時，奧赫達獲邀加入當地有名的「達馬索」（Damaso）販毒組織，開始了毒品走私、刀尖舔血，甚至綁架殺人的日子，憑藉出色表現贏得頭目的認可，並在短短3年內被任命為當地一支武裝派別的小頭目，負責為該組織開疆闢土。在她的努力之下，墨西哥南下加州首府拉巴斯和當地熱門旅遊景點洛斯卡沃斯，都成為了達馬索集團的地盤，奧赫達藉著不斷策劃謀殺行動等方式，爭奪市內更多地區的控制權，據說在她掌權的7年裡，南下加州的謀殺率就翻了3倍。
雖是一介女流，但奧赫達對內馭人有術，賞罰分明，對外則是血腥、凶狠的做派，凡是與達馬索集團作對的平民、警察，甚至官員，都會被奧赫達派人綁架殺害。奧赫達令外界生畏的1個主要原因，就是她很少讓受害者快速的死去，不僅手段殘酷，還會命手下肢解屍體，並將部分遺骸扔在死者家屬門前，以示警告，這種恐怖行徑，讓達馬索集團在當地迅速臭名昭著。
不過，儘管奧赫達在達馬索混得有聲有色，但2015年時，集團頭目突然要求她讓位，理由是幫內曾經的金牌殺手刑滿出獄了，這種權力剝奪，對奧赫達無疑是不可接受的，於是她一怒之下，帶領幾個心腹叛離，自立門戶。
新的組織成立後，以奧赫達為首，男友為二把手，另外3個心腹則分別負責毒品運輸物流、殺手、毒品銷售和處理受害者屍體。奧赫達又網羅了超過300名的街頭毒販和打手，與老東家達馬索開戰，爭奪地盤控制權。儘管達馬索人多勢眾，但奧赫達領導的新幫派也沒在客氣，戰術與兇殘程度有過之而無不及，這邊還在跟老東家戰鬥，另一邊也不忘與當地警方火拚，因不滿警方要求她收斂，竟就安排手下將1名警察從家中綁走，殘忍殺害並肢解，隨後扔到警局門口，也徹底激怒黑白兩道，決心將奧赫達剷除。
被黑白兩道包抄，奧赫達的幫派損失慘重，她也開始了東躲西藏的日子，但這並沒能讓她醒悟，反而開始懷疑身邊有人洩露她的行蹤，於是她打算引蛇出洞，先是謊稱自己的車輛可能被人盯上了，命令負責毒品運輸物流的心腹為她購買新車，等新車一來，奧赫達就當著該心腹的面，將他的2名賣車朋友直接殺害，理由是不能讓任何人知道她的行蹤，讓該名心腹極其憤怒，一怒之下就揚言要向警方告發奧赫達，坐實了奧赫達的疑心病，隨即派人先砍下對方的雙手和小臂，然後再將其殺害拋屍。
眼看枕邊人如此兇殘，連心腹都不放過，奧赫達的男友開始對這個女人感到恐懼，生怕自己有一天也會落得這個下場，進而萌生了叛逃的念頭。隨著奧赫達殘殺的人越來越多，男友終於忍不住決定逃離，但運氣不佳，剛跑出來就被警方逮捕了。為了減輕刑罰，男友詳細交代了奧赫達的殘暴殺人行徑，巧合的是，有另外2個奧赫達的左右手也在這時選擇出逃，也都被警方逮捕，他們隨即供出所有知道的事，並帶警察去挖掘受害者遺體。
面對男友與心腹的叛逃，奧赫達可不會坐以待斃，開始著手計畫逃出南下加州；然而，天網恢恢，疏而不漏，即使經過喬裝，奧赫達還是因為男友的舉報，將她可能的行蹤提供給警方，導致她最終於卡波聖盧卡斯機場被逮。奧赫達入獄後，她的幫派也鳥獸散，這個雙手沾滿鮮血的女魔頭，面對超過150項的謀殺指控，完全沒有表現出任何害怕，因為這對在罪惡淵藪中打滾的墨西哥毒梟們來說並不算什麼，即使被關還能等待出獄，就算被判刑也還有其他毒梟繼續荼毒墨西哥這片土地，毒品戰爭、打擊黑幫已成為墨西哥1個棘手的陳腐問題，幾乎難以根除。
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