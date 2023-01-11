專訪／永續時尚品牌創辦人竟才高中　自嘲找工廠像挑女友

我是廣告 請繼續往下閱讀
快時尚品牌林立 盼創「永續時尚」救地球
憶起當時的創業契機，盛孝凱像是打開話匣子般，開始侃侃而談。國三那年，學校老師於課堂上播放原本冰雪覆蓋的北極，因地球升溫導致海冰加速融化的影片，短短幾分鐘的畫面，像是給了一記當頭棒喝，深刻的烙印在他的腦海裡，他思來想去，想不透為何人類面臨如此嚴峻的氣候變遷問題，「到底為什麼沒有任何一個人要來改善現狀？」
直到有一日，他到平價知明品牌H&M逛街買衣服，觀察到衣服上的標籤標示使用聚脂纖維作為材料。聚脂纖維是一種由化石燃料通過高度能源密集型工藝製成的合成塑料纖維，而化石燃料正是氣候變遷的最大元兇。
聚脂纖維的使用與快時尚的興起息息相關，「我懂為什麼大家喜歡快時尚」，盛孝凱表示，快時尚服飾品牌極其便宜、樣式簡單又跟得上潮流趨勢，但最為人詬病的是，製衣過程中不僅會排放出大量的二氧化碳，單次製衣數量龐大，賣不出去的衣服最後也只能淪為廢棄物，甚至無法達到自然分解，使得紡織業成為全世界最大的污染源之一，「我希望長大以後，會有法律開始制裁這種生產過程」，他氣憤地說道。
笑稱「找工廠就像交女朋友」 盛孝凱堅持落實環境永續
自此之後，盛孝凱開始各處尋找市面上既環保又便宜的時尚品牌，可惜尋覓無果，決定將無奈的心情化作機會，打造屬於自己的永續時尚品牌。然而，挑戰才正要開始，如今「淨零碳排」已然成為全球共識，許多品牌瞄準綠能商機，將自家商品冠上環保議題，其中不乏存在著專為銷售而生，對生態卻無實際幫助的漂綠伎倆。
為了落實碳中和使命，盛孝凱光是在「找工廠生產」就遇到了難題，回想創業過程中的一次經驗，當時與正在考慮合作的對象，近乎快要達成正式協議，誰知看似用料環保的工廠，最小訂單量竟達五萬，無奈之下，只能放棄合作。
他笑稱「找工廠就像交女朋友」，在經過長時間的說服、溝通與討論後，表面上看似和平地取得共識，實際上卻仍像兩條平行線，無法產生交會與連結。先前花費的時間成本如同打水漂有去無回，但為了能夠真正落實「永續時尚」，盛孝凱堅持一定要找到與自家品牌理念相符的工廠，不願就此善罷干休。
品牌服飾採秘魯天然有機棉 一年省水量超驚人
經過創業初期的努力不懈，盛孝凱滿臉驕傲的表示，Tomorrow的服飾材料是使用秘魯來的天然有機棉，且由全球有機紡織品標準（GOTS）所批准，有機棉與回收再生棉、傳統種植的天然棉花，以及聚脂纖維相比，較能有效節省用水，品牌官網更提到，Tomorrow節省製造每件服飾的用水量達243公升，與製造一件傳統服飾所需的2700公升相比，差距相當驚人，而品牌在一年內大約可省下16萬2200公升的水量。
與此同時，因Tomorrow的服飾材料皆由100%天然有機棉所製成，因此一次購買行為，即能防止約1.7克的微塑料進入海洋，如今一年內， Tomorrow已防止1930克的微塑料進入。
不只前端生產，甚至連後端的貨物運送，盛孝凱都緊抓「環保永續」的核心理念不放，品牌採用已經存在的運送媒介，透過7-11運貨，而非直接寄送到府，因此，所有的運貨過程不會再增加更多的二氧化碳排放。
與可信賴的基金會合作種樹 目標種下1000顆捕獲二氧化碳
此外，品牌從創業至今一年多，堅持持續捐出部分利潤至環保基金會來種樹，或恢復被砍伐的地區，平均一件衣服種下兩棵樹。為使資訊公開透明，讓支持品牌的消費者得以真正實踐幫助地球的行為，盛孝凱與已成功種下兩億棵樹的基金會「Team Trees」合作，提高落實永續時尚的誠信。
如今，Tomorrow已成功種下大約250棵樹，此數量的樹木每年將可捕獲約9600磅的二氧化碳，盛孝凱許下大願，以種下1000棵樹作為短期目標，盼能在讀完高中以前完成。
盛孝凱「為明天的地球著想」 盼集結各國青年穿起綠色革命
「Tomorrow」意即「明天」，他解釋，品牌的初心是希望「為明天著想」，讓明天的地球變得更環保、更乾淨，盛孝凱坦言，「要能做到100%的永續時尚是一項非常艱難的挑戰，Tomorrow也以此作為長期目標不斷邁進」，目前品牌仍以網路方式經營，盛孝凱不排除未來開立實體店的可能，但為了環保起見，必須要採用綠能綠電，否則將繼續以網路方式經營品牌。
若要為品牌與身為創辦人的自己打分數，盛孝凱遲疑了一回兒，謙虛的說：「60分」，雖然有著初生之犢不畏虎的銳氣，他仍強調「地球需要被保護」，品牌還有很多進步的空間，希望能集結世界各地愛地球、想創業的年輕人，共同拓展品牌至全球，穿起綠色革命，還給地球一個更美好的「明天」。