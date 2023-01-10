台塑四寶Q4虧損影響全年獲利 年終獎金4.06個月本薪
台塑四寶去（2022）年第四季全數虧損，合計四大公司（台塑、台化、南亞、台塑化）去年第四季大虧253億元，也衝擊四大公司去年全年獲利。台塑企業今（10）日公布四大公司年終獎金，依照獎金計算原則，2022年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘（EPS）為3.37元，核發年終獎金月數為4.06個月本薪，相較上一次的7個月有落差，但若以平均薪資5.7萬元來算，員工也有超過23萬元入袋，依舊羨煞眾人。
記者許家禎／台北報導
台塑企業指出，年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。按照獎金計算原則，2022年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘(EPS)為3.37元，核發年終獎金月數是4.06個月本薪。
台塑四寶今日公布去年第四季財報，不敵歐美加速升息，加上中國大陸封控，導致終端需求急凍，四寶去年第四季全數虧損，合計台塑四寶去年第四季大虧253億元，也衝擊侵蝕到四寶去年全年獲利。
2022年因受到通膨、大陸封控以及終端需求大幅減緩下，累計四大公司全獲利900.39億元，相較2021年的2403億元，衰退幅度高達62.5%，因此年終獎金連基準的4.5個月都未達標。回顧上一年度，賺進2403.8億元，年增逾230%，因此大發年終獎金7個月本薪。