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Uber Eats年節優惠碼一次收！會員專屬生鮮採買狂省千元

▲Uber Eats在農曆年推出不少生鮮雜貨的優惠碼，其中會員更是可以拿到最高千元的折扣。（圖/Uber Eats提供）
▲Uber Eats在農曆年推出不少生鮮雜貨的優惠碼，其中會員更是可以拿到最高千元的折扣。（圖/Uber Eats提供）

記者周淑萍/綜合報導

下個周末就是農曆春節，Uber今(10)日公布1月分相關優惠碼。且Uber Eats 優市推出「來辦年貨」專區，祭出300多樣商品，年菜、生鮮食材、守歲零食飲料、兔年限定禮盒等，指定商品最低優惠7折起。為了讓會員更有感，Uber One 會員訂購生鮮雜貨最多可以省千元，會員輸入優惠序號【新年賺1000】訂單消費滿1499元，享75折優惠，單筆最高可折抵500元享兩次優惠。

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📍Uber One會員優惠，所有優惠碼皆為數量限制，兌完為止。

  • 即日起至1/31，訂購生鮮雜貨，輸入【新年賺1000】享75折優惠（限使用兩次），單筆消費金額須滿1499元，單筆消費最高折抵500元，限指定生鮮雜貨商家使用。
  • 即日起至1/31，訂購生鮮雜貨，輸入【新年賺360】享82折優惠（限使用兩次），單筆消費金額須滿499元，單筆消費最高折抵180元，限指定生鮮雜貨商家使用。
  • 即日起至1/31，首次訂購生鮮雜貨，輸入【新年訂生鮮】享4折優惠（限使用兩次），單筆消費金額須滿 100元，單筆消費最高折抵300元，限指定生鮮雜貨商家使用。
  • 即日起至1/31，訂購外帶自取，輸入【一起外帶】單筆訂單享7折優惠（限使用四次），單筆消費金額須滿149元，單筆消費最高折抵45元，限提供外帶自取服務之商家使用。
  • 即日起至1/31，Uber One 會員搭飛機，輸入【會員搭飛機】用 Uber App 叫機場接送，凡上車或下車其一地點在指定機場航站內（台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉岡機場、台南機場、高雄小港機場），即可享會員專屬額外一趟85折乘車優惠。
  • 1/4 ~ 1/17，點購活動餐廳指定商品，輸入【吉食行樂】即享買一送一優惠，會員輸入指定優惠序號，可再享1次滿399元整單85折優惠，最高折抵60元。
  • 1/18 ~ 1/31，點購IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等活動餐廳，輸入【家有喜食】單筆消費滿350元，即可享1次85折優惠，單筆最高折抵60元。
  • 1/4 ~ 1/17，點購漢堡王活動餐廳，不須輸入優惠序號可享4塊雞塊及花生培根脆雞堡套餐買一送一優惠。
📍Uber Eats 用戶優惠，所有優惠碼皆為數量限制，兌完為止。

  • 1/1 ~ 3/31，輸入【首購優市】優市享1次6折優惠，單筆消費最高折抵150元，消費滿200元（不含外送費）以上方可使用，限首次訂購 Uber Eats 優市用戶使用。
  • 1/1 ~ 1/15，輸入【優惠兔不完】 訂購優市享1次8折優惠，單筆消費最高折抵120元，消費滿599元（不含外送費）以上方可使用。
  • 1/4 - 1/17，輸入【兔年來全聯】 訂購全聯福利中心生鮮雜貨，可享1次85折優惠，單筆消費最高折抵200元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用。
  • 1/11 - 1/17，輸入【屈動好運萊】訂購屈臣氏享1次9折優惠，單筆消費最高折抵200元，消費滿799元（不含外送費）以上方可使用。
  • 1/4 - 1/17，輸入【好運兔U】訂購指定商家生鮮雜貨，可享1次9折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）。
  • 1/18 - 1/31，輸入【Eats發大財】訂購指定商家生鮮雜貨，可享1次9折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用。
  • 1/18 - 1/31，輸入【家福賀新年】訂購家樂福 + 家樂福超市生鮮雜貨，可享1次8折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用。
  • 1/4 ~ 1/17 不須輸入優惠序號於活動餐廳點購指定商品即享買一送一優惠。
  • 1/4 ~ 1/17 不須輸入優惠序號於活動餐廳點餐，消費滿399元折抵60元，指定店家滿699元折抵100元，依個別餐廳活動為準。
  • 1/4 ~ 1/17 不須輸入優惠序號選擇漢堡王活動餐廳，全用戶可享4塊雞塊 買一送一。
▲漢堡王6月「開運霸王省限定優惠券」幫大家省荷包！單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、辣薯球、中杯可樂、及中份薯條通通買一送一，個人超省餐最低54折起，只要100元就能吃飽。（圖／張勵德攝）
▲1/4 ~ 1/17點漢堡王不須輸入優惠序號可享4塊雞塊及花生培根脆雞堡套餐買一送一優惠。（圖／張勵德攝）

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