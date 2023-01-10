Uber Eats年節優惠碼一次收！會員專屬生鮮採買狂省千元

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- 即日起至1/31，訂購生鮮雜貨，輸入【新年賺1000】享75折優惠（限使用兩次），單筆消費金額須滿1499元，單筆消費最高折抵500元，限指定生鮮雜貨商家使用。
- 即日起至1/31，訂購生鮮雜貨，輸入【新年賺360】享82折優惠（限使用兩次），單筆消費金額須滿499元，單筆消費最高折抵180元，限指定生鮮雜貨商家使用。
- 即日起至1/31，首次訂購生鮮雜貨，輸入【新年訂生鮮】享4折優惠（限使用兩次），單筆消費金額須滿 100元，單筆消費最高折抵300元，限指定生鮮雜貨商家使用。
- 即日起至1/31，訂購外帶自取，輸入【一起外帶】單筆訂單享7折優惠（限使用四次），單筆消費金額須滿149元，單筆消費最高折抵45元，限提供外帶自取服務之商家使用。
- 即日起至1/31，Uber One 會員搭飛機，輸入【會員搭飛機】用 Uber App 叫機場接送，凡上車或下車其一地點在指定機場航站內（台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉岡機場、台南機場、高雄小港機場），即可享會員專屬額外一趟85折乘車優惠。
- 1/4 ~ 1/17，點購活動餐廳指定商品，輸入【吉食行樂】即享買一送一優惠，會員輸入指定優惠序號，可再享1次滿399元整單85折優惠，最高折抵60元。
- 1/18 ~ 1/31，點購IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等活動餐廳，輸入【家有喜食】單筆消費滿350元，即可享1次85折優惠，單筆最高折抵60元。
- 1/4 ~ 1/17，點購漢堡王活動餐廳，不須輸入優惠序號可享4塊雞塊及花生培根脆雞堡套餐買一送一優惠。
- 1/1 ~ 3/31，輸入【首購優市】優市享1次6折優惠，單筆消費最高折抵150元，消費滿200元（不含外送費）以上方可使用，限首次訂購 Uber Eats 優市用戶使用。
- 1/1 ~ 1/15，輸入【優惠兔不完】 訂購優市享1次8折優惠，單筆消費最高折抵120元，消費滿599元（不含外送費）以上方可使用。
- 1/4 - 1/17，輸入【兔年來全聯】 訂購全聯福利中心生鮮雜貨，可享1次85折優惠，單筆消費最高折抵200元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用。
- 1/11 - 1/17，輸入【屈動好運萊】訂購屈臣氏享1次9折優惠，單筆消費最高折抵200元，消費滿799元（不含外送費）以上方可使用。
- 1/4 - 1/17，輸入【好運兔U】訂購指定商家生鮮雜貨，可享1次9折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）。
- 1/18 - 1/31，輸入【Eats發大財】訂購指定商家生鮮雜貨，可享1次9折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用。
- 1/18 - 1/31，輸入【家福賀新年】訂購家樂福 + 家樂福超市生鮮雜貨，可享1次8折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用。
- 1/4 ~ 1/17 不須輸入優惠序號於活動餐廳點購指定商品即享買一送一優惠。
- 1/4 ~ 1/17 不須輸入優惠序號於活動餐廳點餐，消費滿399元折抵60元，指定店家滿699元折抵100元，依個別餐廳活動為準。
- 1/4 ~ 1/17 不須輸入優惠序號選擇漢堡王活動餐廳，全用戶可享4塊雞塊 買一送一。