專訪／17歲高中生人生進度大超前　自學寫財報獨立創業

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人生超前進度 學寫財報、商業計劃樣樣來
青年創業首先會遇到的難題絕對是資金來源。為了向父親借錢創業，盛孝凱首先做足功課，上網研究分析並搜集各企業相關營運資料，學習如何完成一份完整的商業計劃與財務報告。接著，他將創業過程中的預借款項、資金用途、品牌經營模式、預期效益等規劃得清清楚楚，效仿企業公司擬定商業計劃書，每個月甚至還會遞交財務報吿給父親過目，最後終於成功說服父親同意拿出一筆錢借他創業，如今，品牌成立一年多，盛孝凱已將款項全數還清。
從籌備到真正開始經營品牌大約經過6個月的時間，原先盛孝凱決定於網路上找尋設計服飾的合作夥伴，但礙於自己追求完美的性格，還是決定努力學習使用Photoshop，獨自設計服飾樣式。接著，為了確保衣服材料品質與環保兼具，光是「找對工廠」就花費好長一段時間，盛孝凱無奈的說，自己很清楚沒有一個工廠是百分之百環保，但「Tomorrow」這個品牌就是想要「為明天著想」，讓明天的地球變得更乾淨，「所以無論如何，我都會堅持我的理念，找一個最環保的工廠，用最環保的材料，排出最少的二氧化碳。」
從衣服設計到找尋環保工廠 年僅17歲的盛孝凱一手包辦
在現今資訊爆炸的時代，人的注意力不斷被瓜分，為從眾多網頁訊息中脫穎而出吸引眾人目光，盛孝凱憑著一己之力架設網站，以簡單又不失美感的質感設計，傳遞「時尚永續」的經營理念。不僅從籌備期的服裝、網站設計到找工廠談合作都由盛孝凱獨自操刀，就連創業後的行銷與客戶服務也皆由他一人獨自執行，他回憶起在學校接到客戶謾罵電話的一次經驗，當時是學校的午休時間，身旁同學有的休息，有的玩手機打電動，突然，他的手機響起，接起後，電話另一頭披頭就罵「衣服尺寸太小、網站上的尺寸有誤」等，令當時的盛孝凱十分困擾。
還有一次在挑選工廠合作的過程中，原本與正在考慮合作的對象，近乎快要達成協議，誰知對方的最小訂單量竟達五萬，資金不夠同時又追求環保材料條件的他，只能忍痛放棄合作。
為何年紀輕輕創業？盛孝凱：我等不了
創業對於一般大人來說就已經是一件很不容易的事情，更何況是選擇還在就讀高中就決定獨自創業的盛孝凱，他雖深知自己閱歷不足，能力也有限，「但我等不了，為什麽人類面臨如此嚴峻的狀況，卻沒有任何一個人要來改善現狀？」因此無論成功或是失敗，他依然堅持要「試試看」，努力守護地球生態。
盛孝凱驕傲的表示，自己很幸運「我爸是我最大的支持者」，除了讓他放手創業外，在經歷自我懷疑與迷惘之際，盛孝凱因害怕失敗而裹足不前，父親在身旁扮演著亦師亦友的角色，不斷的鼓勵他「失敗絕對是最好的教訓」。
如今，服飾品牌「Tomorrow」已小有成績，盛孝凱卻不安於現狀，隨著地球暖化的現象越來越顯著，盼能在品牌更加穩定成長後，找尋世界各地的夥伴一同將品牌拓展至全球，並且從一而終貫徹「永續時尚」的理念，未來也期待自己能有機會嘗試其他與綠色能源相關的創業，接觸更多志同道合的環保青年，實踐對環境永續的渴望，以促進一個更健康、更平等的世界。