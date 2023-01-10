台北國際書展公布主題展區、重要活動　豐富民眾五感體驗

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文化部指出，2023台北國際書展規劃有8大書區，包括綜合書區、童書區、動漫輕小說區、國際書區、數位出版及學習區、公民及文學書區等展示多元的出版品，並首創有文創桌遊區；共有6個活動區，主題廣場、藍沙龍、黃沙龍、紅沙龍、兒童沙龍及迷你沙龍，超過300場6天展期不間斷的閱讀活動。
文化部提到，本次書展規劃海泱泱童書主題館、數位出版主題館、書展大賞館等不同主題展館。童書主題館「海泱泱」由座頭鯨等16種海洋生物引導，帶領親子從立體結構、平面意象和文字作品等各面向探索海洋的神秘，館內以繪畫的童心、美術的視覺、工藝的觸感、知識的基底、閱讀的路徑、互動的趣味等形塑海洋意象與想像力，以插圖圖卡顯示海洋生物中文、台羅拚音，融入聲音元素，介紹16種海洋生物。
數位主題館將展區打造成通往不同閱讀宇宙的候車亭，透過3種情境式展區設計及1個體驗區，以數位內容平台閱讀器為飛行器，帶領讀者探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同。
書展大賞館則展示金鼎獎、金漫獎、文化部青創獎助作品、書展大獎及OPENBOOK好書獎的得獎作品，展館布置融入淨零概念，全館以可回收的UV蜂巢紙版布展，完全無使用木頭及塑膠，為一個環保概念館。
書展文學書區由台灣文學館策劃，邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等文學出版社，以「文學出版的技藝／記憶」為題，集結仍在文壇燃燒且曾獲金鼎獎「特別貢獻獎」的文學職人、「人文藝術類雜誌獎」的文學出版社，從各種面向，深入文學出版、文學雜誌的工作現場，揭露文學書籍背後的出版流程，呈現文學職人的職／志業精神。
公民書區繼2022年「讀字便利店」之後，今年將以「土地」為主題呈現，包含獨立出版聯盟搭建「讀字工地」，NGO團體「讀力公民行動」化身為工地常見的發財車，將開進台灣獨立書店文化協會所搭蓋的「拾年工寮」裡。讀字工地準備超過40場精彩講座，「拾年工寮」 除了介紹台灣獨立書店文化協會成立10年來的成果，也推出刊物《IndieReader》、《拾冊》，盼與讀者一窺書業與社會的發展軌跡，重新思考、定義一間書店的價值。
書展特別企劃「傾聽異音」主題之夜，「傾聽」所展現的好奇、開放、同理，是欣賞差異、構成多元文化的核心，策展人李明璁邀請獨立音樂人沈宣萱、獨立編舞家李秀芬為朗讀配樂、編舞，並請請不同領域的創作者、名人及波蘭詩人以自己的母語或台灣手語朗讀心儀的書籍，分享多元語言和觀點的聆賞經驗。
文化部表示，台北國際書展與北北基圖書館串聯「2023寒假閱讀節」，自1月20日起至2月12日於近140間圖書館舉辦波蘭主題書展、講座、電影欣賞、說故事活動，相關訊息可上2023台北國際書展－線上書展「樂遊圖書館」查詢。
配合「波蘭」主題國，書展規劃寒假閱讀學習護照，民眾完成後可攜帶各圖書館借閱證與閱讀學習護照，至圖書館兌換獎勵，並至台北國際書展服務台兌換閱讀好禮。並歡迎學生組團參加「寒假趣書展」活動，報名團體或10人以上學生團體進場完成闖關活動，可換取書展紀念品，每日限量，贈完為止。
文化部說，2023台北國際書展，18歲以下及持展期當日高鐵台鐵桃園以南、宜花東票根者免費入場。外籍人士持護照及居留證亦可免費入場參觀。此外，書展已於即日起開放預售票銷售，響應節能減碳，現場將全面採用交通卡入場，不另設售票亭，若現場有購買紙本票需求者，請至世貿信義路出入口大會服務台購買。