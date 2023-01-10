量販年前搶商機！家樂福享9折回饋　大潤發499元送現金券

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大潤發於1/14~1/20推出單日單筆消費滿2,000元(含)送9折現金抵用券，單筆消費最高回饋5,000元現金抵用券。且即日起至1/23必備的家庭清潔用品有別於往年，此檔更提高優惠折扣，單筆消費滿499元送60元現金抵用券。家庭清潔有多款菜瓜布、手套、抹布等清潔工具39元~69元均一價。
【家樂福量販店】
1月14日(六)~1月15日(日)、1月18日(三)~1月20日(五)期間內家樂福量販店消費滿2,000元；超市滿888元，享9折優惠現金折價券回饋。1月31日前單筆購買居家掃除清潔劑/家用清潔工具/室內拼裝地墊滿499元送50元現金折價券。量販／超市賣場內收銀操作單筆儲值1,00元以上回饋5%儲值金，3月31日前家樂福聯名卡每週一線上儲值錢包最高回饋6%。購買家樂福自有品牌商品（雜貨、日用百貨、含自有品牌酒類）滿888元送90元現金折價券；單筆購買鍋具/濾水商品（開飲機濾心除外）滿2,000元送200元現金折價券。
【家樂福線上購】
1月14日(六)~1月15日(日)、1月18日(三)~1月20日(五)期間內，家樂福線上購單筆消費滿2,000元以上，購物直接折抵9折，新申辦會員也能立即享用。活動期間全站單筆滿1,388元現折6%滿1,688元現折8％、到貨日選1月10日前加贈100元購物金、1月訂單選擇到店數貨單筆滿1,200元贈20,000紅利點數。1月21日～1月31日單筆下單滿99元享免運費。