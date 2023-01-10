因應市場趨勢 高捷橘線O10、O13站聯開案重新招商
高雄捷運橘線O10站及O13站土地開發案公告徵求投資人作業於111年12月30日截止收件，因111年下半年整體不動產及金融市場環境影響，及疫情導致營建業缺工缺料短期無法緩解因素，今(112)年1月3日開標結果無人投標宣布流標，然兩基地區位條件絕佳，後續捷運局將持續訪商聽取業界意見，調整開發策略及重新評估招商條件後，擇適當時機重新公開招標，並因應不動產環境及金融條件，適時推出其他優質場站聯合開發標的，整體捷運路網建設持續推進，並配合整體財務調度，不影響捷運路網建設整體推動時程。
記者蔡佳宏／高雄報導
橘線O10站土地開發案位於高雄衛武營國家藝術中心的北側區域，屬高雄市苓雅區衛武段81及81-1地號等2筆市有土地，土地使用分區為交通用及第五種商業區，基地內坐擁橘線O10站5號出口及未來黃線Y18站雙捷運，國道1號高速公路下高雄交流道即可抵達，且臨70公頃衛武營公園，具有獨一無二的景觀特色；另O13站土地開發案位屬鳳山市區大 東藝文生活圈與9.33公頃大東公園為鄰，步行範圍行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施生活機能成熟，兩案皆於去(111)年上半年公告徵求投資人。
捷運局表示，本案公告以降，美國聯準會(Fed)先於5月升息2碼，6、7、9月及11月四度升息3碼，我國央行理監事會議已隨之調節貨幣政策於6月16日、9月22日兩度決議升息，且仍有持續升息之可能，短期內資金成本大幅提高；本市營建工程物價總指數亦由年初126.19僅5月即飆升至132.74，縱當前營建工程物價漲勢稍有緩和，仍在近年高點，加以受疫情延遲的累積工程量，致營建業整體缺工缺料情境短期無法緩解，經訪查潛在投資人表示，兩案建築量體大，評估履約階段除資金、工料成本增加之虞，尚面臨能否如期完工之風險，加以不動產市場交易去化能力趨緩，暫無法進行較大規模的投資。
捷運局表示，後續將聽取市場意見，因應近期市場趨勢務實檢討本案招商條件，包含考量當前市場成本風險訂定合理的地主最低分配比例與市府領取權利價值權利金比例，並檢討增加分期開發制度，以投資人緩解開發前期資金壓力，亦可增加階段性調節開發量體之彈性等。後續也將考量市場環境，持續推出捷運岡山路竹延伸線RK1、黃線Y10、Y15、橘線O9站等開發案件，加速推動捷運聯合開發，誠摯邀請投資人踴躍投資高雄。