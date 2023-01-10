日本釧路市長訪台「探視丹頂鶴寶寶」！帶團推廣保育教育
經過近3年新冠肺炎疫情的衝擊，最近因為各國國境陸續開放，國際間的交流活動逐漸恢復活絡，非常關心與臺北市合作丹頂鶴保育的日本北海道釧路市，也終於能組團來臺探視新生丹頂鶴寶寶「哩鶴」。釧路市市長偕同釧路市自然保育觀光推廣團隊，將於2023年1月11-12日在臺北市立動物園推廣日本北海道觀光、並分享自然保育教育經驗。
編輯中心/綜合報導
現代動物園以保育瀕危動物為主要目的之一，國際間密切合作就顯得更為重要，臺北市立動物園即長期參與許多國際瀕危物種保育計畫。在2011年為建立丹頂鶴域外保育的海外衛星族群，特別安排「Big」和「Kika」遠從日本北海道釧路來到臺北市立動物園，經過11年的努力，去年(2022年) 終於讓這對佳偶繁殖成功，可愛的丹頂鶴寶寶經由企業提名及民眾投票命名為「哩鶴」。
在聽到丹頂鶴繁殖成功的消息後，釧路市市長及動物園園長除了表示恭喜外，也非常期待可以到臺灣來親自探視，但礙於去年夏天臺灣的防疫措施還不適合外賓訪問，總算在年底臺灣正式開放國境後，就緊鑼密鼓規劃到臺北市立動物園探視的行程，並希望能共同討論後續丹頂鶴保育的計畫。因為不遷徙的丹頂鶴族群，是日本北海道重要的天然紀念物，釧路市市長決定在2023年1月11日帶領參訪團隊到臺北市立動物園，並於2023年1月12日在丹頂鶴前廣場，進行觀光及自然保育教育宣導與交流。
已經近6個月大的丹頂鶴寶寶「哩鶴」，現在的體型及羽色已經跟成鳥沒有太大的差別，但還是會常常跟在媽媽「Kika」身邊打轉，自從「哩鶴」誕生後，釧路市動物園持續協助在天敵、營養及環境調整等多方面提供建議，現在「哩鶴」的成長已經逐漸穩定。1月12日活動當天除了有日本北海道的觀光宣導，還有「鶴」新春春聯繪製活動，可以讓遊客更加認識瀕危動物丹頂鶴之外，也可以為迎接農曆新年增添熱鬧氛圍。（編輯：李惠婷）